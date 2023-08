Tag des offenen Denkmals in Twistringen: Das Programm ist vielfältiger als je zuvor

Von: Katharina Schmidt

Mit vereinten Kräften haben die Akteure für den Tag des offenen Denkmals ein Programm für Jung und Alt auf die Beine gestellt. © KÖNEMANN

Am 10. September ist der bundesweite Tag des offenen Denkmals. Auch Twistringen ist mit einem umfangreichen Programm dabei. Unter anderem besteht die Möglichkeit, einen Blick in die alten Hallen der Ziegelei zu werfen.

Twistringen – Seit 30 Jahren gibt es in Deutschland den Tag des offenen Denkmals. Am Sonntag, 10. September, ist es wieder so weit. „Und mich freut ganz besonders, dass wir als Stadt Twistringen erstmals diesen Aktionstag mit begleiten!“, verkündet Silke Perin, die bei der Stadt für Tourismus und Stadtmarketing zuständig ist.

Tag des offenen Denkmals in Twistringen? So ganz neu ist das nicht. Der Verein vom Museum der Strohverarbeitung beteiligt sich immerhin seit mindestens 20 Jahren daran. Nun sitzt aber auch die Stadt mit im Boot – und noch eine ganze Reihe weiterer Akteure. Der Verein Brennwerk Ideen wirkt mit, ebenso wie die Freunde der Alten Ziegelei, die neuen Besitzer der Ziegelei, die Twistringer Gästeführer und das Kreismuseum. Das gab es so noch nie.

Neben dem Strohmuseum steht somit dieses Mal insbesondere die Alte Ziegelei im Fokus. „Hier ist ganz viel Bewegung in den alten Gemäuern“, verrät Silke Perin.

Denkmaltour per Rad am Tag des offenen Denkmals in Twistringen

Zum Tag des offenen Denkmals geht es mit der Twistringer Gästeführerin Hedwig Harms alias Alwine per Rad zu Baudenkmälern in Twistringen und den Ortschaften. „Erfahren Sie mehr über Twistringens Baudenkmäler, lernen Sie die oftmals verborgene und unbekannte Geschichte und Geschichten kennen, lassen Sie sich überraschen!“, lädt die AG Gästeführung ein. Die Tour endet gegen 13 Uhr an der Ziegelei, wo die Teilnehmer etwas essen können. Außerdem besteht dort die Möglichkeit, an einer Besichtigung teilzunehmen.

Die Radtour ist kostenfrei, die Teilnehmerzahl begrenzt. Los geht es um 11 Uhr am Rathausvorplatz. Eine Anmeldung ist erforderlich beim Bürgerservice im Rathaus (zu den Öffnungszeiten, telefonisch unter 04243/4130 oder per Mail an buergerservice@twistringen.de). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Besichtigung der Alten Ziegelei in Twistringen am Tag des offenen Denkmals möglich

Die Gästeführerin Christine Nick bietet zusammen mit dem Zeitzeugen Werner Brückner jeweils um 11 und um 14 Uhr einen Streifzug durch die Alte Ziegelei an – unter dem Motto „Vom Ton zum Stein“ und mit der Darstellung der zeitlichen Epochen von der Entstehung bis heute. Kosten: Acht Euro. Für die Tour um 11 Uhr wird um Anmeldung gebeten an tach@brennwerk-ideen.de. Bei der 14-Uhr-Tour handelt es sich um eine offene Führung, eine Anmeldung ist trotzdem möglich. Die Touren dauern jeweils rund zwei Stunden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Ziegelei befindet sich an der Grabhorststraße 32.

Für Kids und Kreative: Aktionen an der Alten Ziegelei in Twistringen

Kreativbegeisterte und Familien mit Kindern kommen an der Ziegelei von 11 bis 17.30 Uhr auf ihre Kosten. Die Pläne für den neuen Kinder-Kreativ-Bereich, der in unmittelbarer Nähe des Herrenhauses der Alten Ziegelei entsteht, werden vorgestellt. Auch wenn der Bereich noch nicht fertig ist: Outdoor-Spiele und eine Hüpfburg laden am 10. September bereits zum Toben ein. Zusätzlich bietet der Verein Brennwerk Ideen in seinem Kreativ-Atelier ein Kreativangebot für Jung und Alt an. Die Freunde der Alten Ziegelei servieren Kaffee, Kuchen, Deftiges und Kaltgetränke.

Auch das Strohmuseum in Twistringen hat am Tag des offenen Denkmals geöffnet

Das Twistringer Museum der Strohverarbeitung am Kappelenweg 2 öffnet am Tag des offenen Denkmals von 14 bis 17.30 Uhr seine Pforten. Um 15 Uhr bietet der Museumsverein eine offene Führung mit Live-Vorführungen vom Strohhutnähen und der Malottenherstellung an. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Dauerausstellung zur Geschichte der Twistringer Strohbearbeitung auf eigene Faust zu erkunden. Der Museumsshop und die Fossilienschau des Heimat- und Bürgervereins sind ebenso geöffnet. Auf der Museumsdiele gibt es Kaffee und Kuchen. Eintritt frei.

Ausstellung über das Landleben im Strohmuseum in Twistringen

Die Sonderausstellung „Landwirtschaft und ländlicher Alltag im Landkreis Diepholz von 1870 bis 1970“ des Kreismuseums kommt nach Twistringen. Die feierliche Eröffnung übernehmen Bürgermeister Jens Bley und der Ausstellungskurator des Kreismuseums, Ralf Weber, am 10. September um 14 Uhr im Strohmuseum.

Die Ausstellung zeigt den Wandel der Landwirtschaft von der Handarbeit zur industrialisierten und rationalisierten Landwirtschaft von heute. Eintritt frei.

Weitere Informationen unter www.twistringen.de und www.tag-des-offenen-denkmals.de.

Die Programmübersicht in gedruckter Form liegt an den touristischen Infopunkten im Rathaus und im Strohmuseum aus.