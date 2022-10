Tag der Regionen: Volles Haus in ganz Twistringen

Von: Katharina Schmidt

Teilen

In Abbenhausen: Navreet Dult von der Avacon zeigt Besuchern den Energiespeicher. © Privat

Die Angebote am Tag der Regionen locken viele Menschen in die Stadt und die Ortschaften. Highlights war unter anderem der Energiespeicher in Abbenhausen.

Twistringen – „Es war ein voller Erfolg. Die Resonanz auf die Aktionsprogramme war toll, überall war was los.“ Beim Tag der Regionen in Twistringen am Sonntag hat Koordinatorin Silke Perin nicht nur 35 Kilometer auf ihrem Fahrradtacho gesammelt, sondern vor allem viele schöne Eindrücke und Momente. Wie viele andere auch hatte sie die zahlreichen in Twistringen verstreuten Aktionen mit einer Fahrradtour kombiniert.

Gute Laune bei einer Wanderung am Tag der Regionen durch Heiligenloh. © Silke Perin / Stadt Twistringen

Volles Haus zum Beispiel in Abbenhausen, wo die Avacon Einblicke in den Energiespeicher für regenerative Energien gewährte. Der Besucherstrom riss bis in den späten Nachmittag hinein nicht ab.

Jette Meyer baut eine Nisthilfe. © Privat

Beste Laune hatten auch die Organisatoren am Dorfgemeinschaftshaus Abbenhausen – das war mit Hüpfburg, Bungee-Trampolin und zahlreichen Ständen vor allem für Familien ein beliebtes Ziel. Ordentlich an Insektenhotels und Nisthilfen gewerkelt wurde zum Beispiel am Stand des ehrenamtlichen Twistringer Insektenbeauftragten Peter Lux. Und es entstanden schöne Schmink-Kunstwerke: Mitorganisatorin Simone Brunkhorst hat sechs Stunden am Stück Kinder geschminkt.

Nach Heiligenloh lockten der TV, eine Wanderung des Verkehrs- und Verschönerungsvereins, der Biergarten vom Haus Bollweg sowie Katjas Fischbude.

Wie Malottenbunde geschnitten werden, führt Bernhard Jürgens an der historischen Maschine vor. © Privat

Im Garten Bellersen boten einige Aussteller Kunsthandwerk an, und auch bei Stiens Hof & Garten war gut was los. Dort gab es neben Pflanzen etwas zu essen, eine Hüpfburg und die Möglichkeit, Kürbisse zu schnitzen. Außerdem führten Lennart und Helmut Beuke vom Mörsener Biohof Beuke durch ihre Hühner-Mobil-Ställe.

Ab 15 Uhr wurden die Gäste mit Livemusik unterhalten. An der Hünenburg ließen sich viele Besucher Butterkuchen aus dem Backhaus schmecken. Die Twistringer Gästeführerin Marion Urbanski führte außerdem über den Ringwall.

ReCartney durften sich in der Alten Ziegelei über viel Publikum freuen. © Martin Hefkaluk

Im Strohmuseum gab es laut Silke Perin rund 100 begeisterte Besucher. Am Abschluss des Tages präsentierten die Freunde der Alten Ziegelei und der Verein Kurt die Lesung „All you need is love“ von Achim Amme über John Lennon. Die Beatles-Tribute-Band ReCartney begleitete die Lesung.