„Sensationell“: Tag der offenen Tür als Abschluss der Projektwoche am Twistringer Gymnasium

Leckere, vegane Snacks verkaufen Jana Borchers (3.v.r.) und ihre Mitschüler – die kommen bei den Besuchern gut an. © Wolframm



Die Projektwoche am Hildegard-von-Bingen-Gymnasium in Twistringen war ein voller Erfolg - ebenso wie ein Tag der offenen Tür, bei dem Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse vorgestellt haben.

Twistringen – Aus einem der geöffneten Fenster im Obergeschoss schallt lauter Applaus, ein Auto mit Pferdeanhänger – inklusive Pferd! – fährt quer über den Schulhof, laute Musik klingt aus den Türen des Forums, vor dessen Eingang sich eine Traube aus Menschen gebildet hat. Hin und her wuseln Schüler, kleine und große Geschwister, Eltern, Großeltern und all diejenigen, die sehen möchten, womit sich die Schüler des Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums in den vergangenen Tagen beschäftigt haben. Die Projekttage gipfelten am Freitagnachmittag in einem Tag der offenen Tür.

Wie vielfältig die jahrgangsübergreifenden Projekte waren, beweisen schon die vielen Plakate, die in der Schule verteilt sind und mit denen jede Gruppe für einen Besuch bei sich wirbt. Jedes Projekt begutachten? Das müsste man in den drei Stunden an diesem Nachmittag schon im Laufschritt machen. Es würde zum Motto passen – „Stay fit“ ist die Projektwoche überschrieben.

Dass damit nicht nur Sport gemeint ist, sondern auch beispielsweise Meditation, Entspannung oder gutes Essen, zeigt ein Blick ins Programmheft – das kann auch ganz einfach per QR-Code gescannt werden.

Jedes Projekt wurde mit einem kurzen Film vorgestellt

Einen Überblick bekommt auch, wer einen Blick in den Raum der Presse-Crew wirft – die Schülerinnen und Schüler dieses Projekts sind wohl einige der wenigen, die wirklich jede der 34 Gruppen gesehen haben. Teilweise haben sie ihre Eindrücke in den internen „Hilde-News“ veröffentlicht, teils auf dem Instagram-Kanal „stayfit_mit_hildegard“, der eigens für die Projekttage ins Leben gerufen wurde. Jedes Projekt wurde hier mit einem kurzen Film vorgestellt.

Ob nun Wakeboarden, Voltigieren mit Besuch eines Reiterhofs und Vorführung auf echtem Pferd am Freitag (deshalb also auch der Pferdeanhänger auf dem Schulhof), Jump-Style-Tanzen oder Kreativ-Werkstatt – die Favoritenliste der Presse-Crew ist lang. „Schön, dass alle etwas gefunden haben, das zu ihnen passt“, lobt Lia Flemming aus dem zwölften Jahrgang die Angebotsvielfalt. Celina Kip aus dem 13. Jahrgang ist besonders beeindruckt von den von älteren Schülern geleiteten Projekten. Denn die konnten – mit Unterstützung ihrer Lehrer – eigene Projektideen umsetzen.

Johanna Mattheis aus dem achten Jahrgang war in der Stadt unterwegs, bewaffnet mit ihrer Smartphone-App. Ihre Gruppe hat Geocaches aufgespürt, die digital vermerkt sind und dann ganz analog gefunden werden müssen. Zudem hat sie mit ihren Mitschülern eine Rallye durchs Gymnasium erstellt – an jeder Station müssen die Hinweise auf den nächsten Punkt gefunden werden. Ganz automatisch lernt man da den großen Gebäudekomplex kennen.

Stay fit: Gesunde Snacks zur Stärkung beim Tag der offenen Tür

Und landet beispielsweise im Flur des zwölften Jahrgangs, von vielen Besuchern frequentiert. Dort gibt es gesunde Snacks zur Stärkung. Kürbisbrot und Zitronenlimonade beim veganen Büfett, Ergebnisse des gesunden Backvergnügens oder Dips und Brennnesselsalat locken. „Wir haben einfache, vegane Rezepte umgesetzt, um zu zeigen, wie schnell man auch ohne Fleisch und tierische Produkte Leckeres machen kann“, erzählt Jana Borchers aus dem 13. Jahrgang. Gegen Ende des Nachmittags sind die Platten und Teller schon gut geplündert.

Auch im Raum der Hörspiel-Gruppe, die CDs mit selbst kreierten und eingesprochenen Hörspielen verkauft, dringt um kurz vor 17 Uhr Jubel: Alle CDs verkauft! So sind viele Schüler am Ende des Nachmittags wohl genau so zufrieden wie ihr Schulleiter Peter Schwarze: „Sensationell“, lautet sein Kommentar. „Endlich“, sagte er, „konnten wir wieder unsere Schulgemeinschaft leben.“