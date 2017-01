Syker Apotheker bringen Entlastung

Notdienst ohne Heiligenloh neu geregelt

+ Der Apotheken-Notdienst für Bassum und Twistringen ist seit Jahresbeginn neu geregelt. - Foto: ABDA

Twistringen/Bassum - Von Theo Wilke. Personelle Entlastung kommt aus Syke, nachdem im Oktober Carsten Pötter seine Apotheke in Heiligenloh geschlossen hat: Seit Jahresbeginn beteiligen sich die Syker Apotheken am Notdienst für den Bereich Bassum, Harpstedt und Twistringen. Das kommt allerdings nur etwa alle neun Tage vor.

„Für die Bürger ändert sich kaum etwas. Letztlich ist entscheidend, dass Betroffene sowieso mobil sein müssen“, sagt Michael Uhlhorn von der Twistringer Mühlenapotheke. Wenn überhaupt, dann seien Kunden eher selten gezwungen, noch weiter als bisher zu fahren.

Nach dem Wegfall der Heiligenloher Apotheke im Herbst habe man die nicht mehr besetzten Notdienste aufgefangen, „um bis Jahresende Ruhe zu haben“. Allerdings war das nur ein Übergang. Wenn er und seine Kolleginnen und Kollegen im Wechsel alle acht Nächte an der Reihe seien, dann sei auch eine Schmerzgrenze erreicht.

„Wir haben uns bei der zuständigen Apothekenkammer in Hannover erkundigt, welche Möglichkeiten wir haben und ob unser Kreis erweitert werden kann“, so der Twistringer. Die Antwort: Ja, es sei möglich. Da die Entfernungsgrenze bei 20 Kilometern liege, stimmt Hannover zu, die Syker Apotheken ins Boot zu holen – aber Barrien nicht mehr, weil zu weit entfernt.

Und was halten die Syker Apotheker (im Verbund mit Stuhr) davon? Uhlhorn: „Die haben kein Problem damit.“ Für sie würde es höchstens bedeuten, dass „vielleicht noch nachts gegen 3 Uhr ein Kunde aus Harpstedt dazu kommt“. Für die Syker ändern sich die Notdienste nicht aufgrund Termingleichheit.

Um Befürchtungen vorzubeugen, betont Uhlhorn, dass Bürger aus den Randbereichen nicht zwangsläufig die entfernteste Apotheke des neuen Kreises nutzen müssten. Ein Harpstedter könne auch die nächstgelegene Apotheke in Wildeshausen oder Ganderkesee ansteuern, auch wenn er zuvor die Notdienstzentrale an der Bassumer Klinik aufgesucht habe. Gleiches gilt für die Syker, die laut Uhlhorn „ebenfalls eher in Richtung Notdienstzentrale Bassum orientiert sind“, vor allem aus dem Stadtwesten sowie aus dem Bramstedter Raum.

Die Syker können sich dringende Medikamente auch im Nordkreis besorgen. Im Internet erfahren Betroffene ganz schnell die richtige Adresse, wenn sie beim allgemeinen Notdienst-Aufruf ihre Postleitzahl eingeben.

Für Heiligenloher oder auch Ridderader und Borweder sind es fast 28 Kilometer bis nach Syke. Sie können aber auch nach Barnstorf ausweichen.

Morgen hat die Twistringer Mühlen-Apotheke Notdienst, für den Nordkreis die Lindenapotheke in Stuhr.