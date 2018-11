Suppe verbindet

Sonntagsangebot der St.-Anna-Kirchengemeinde

+ Sind stolz auf die „Suppe am Sonntag“: der Schulelternratsvorstand des Gymnasiums sowie die Initiatoren Anja Thiede und Thomas Diephaus-Borchers (Bildmitte, hinter dem Schild). - Foto: Nölker

Twistringen - Von Sabine Nölker. Ein Jahr Suppe am Sonntag: „Eine kleine Erfolgsgeschichte für die St.-Anna-Gemeinde in Twistringen“, sind sich die Initiatoren Anja Thiede und Thomas Diephaus-Borchers einig. In diesem November wagten sie es erstmalig, die Gemeinde nach dem sonntäglichen Gottesdienst in das neue Pfarrzentrum zum gemeinsamen Mittagessen einzuladen.