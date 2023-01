Es gibt Suppe!

Von: Katharina Schmidt

Die Initiatoren Anja Thiede und Thomas Diephaus-Borchers machen wieder den Anfang und kochen für Sonntag, 5. Februar, eine Suppe. Auch einen Nachtisch wollen sie vorbereiten. © Katharina Schmidt

Eine Erfolgsgeschichte wird fortgeschrieben: Die Aktion „Suppe am Sonntag“ geht bald wieder los.

Twistringen – „Auf einem Geburtstag haben wir doch einmal die ganze Nacht darüber gefaselt: Lass uns mal etwas Cooles machen.“ Anja Thiede schmunzelt und schaut zu ihrem Kirchenvorstands-Kollegen Thomas Diephaus-Borchers. Nach besagter Geburtstagsfeier haben sie im Herbst 2017 gemeinsam das Projekt „Suppe am Sonntag“ ins Leben gerufen. Nach der 11-Uhr-Messe am Sonntag tischten sie rund 50 Liter Suppe im Twistringer Pfarrzentrum auf. Jeder war willkommen. Damals begann eine Erfolgsgeschichte, die nun fortgeschrieben wird.

„Wir hatten von Tag eins an 120 Leute“, blickt Thomas Diephaus-Borchers zurück. Fortan gab es einmal im Monat ein Mittagessen im Pfarrzentrum. Dabei waren es immer unterschiedliche ehrenamtliche Gruppen, die den Kochlöffel schwangen. Bis Corona kam und die Suppe so richtig versalzte.

Am Sonntag, 5. Februar, geht es wieder los

Nach der langen pandemiebedingten Pause geht es am Sonntag, 5. Februar, wieder los. „Wir sind von ganz vielen angesprochen worden: Wann fangt ihr endlich wieder an, Suppe zu kochen?“, erzählt Anja Thiede. Umso mehr freuen sie und Thomas Diephaus-Borchers sich auf den bevorstehenden Neustart. Die erste Suppe kochen die beiden wieder selber. Eine Linsensuppe soll’s werden. Und dann? Die beiden Initiatoren sind zuversichtlich, dass sich schnell weitere Gruppen finden, die Lust habe, anderen mit einer wärmenden Mahlzeit etwas Gutes zu tun.

„Es hat noch keine Suppe gegeben, die nicht geschmeckt hat“, stellt Anja Thiede fest. Mal waren es vor der Corona-Pause zum Beispiel die Taufkatecheten, die was Leckeres zusammengerührt haben, mal Jugendliche, die Ameland-Kochfrauen oder Geflüchtete. „Die waren selber im Ramadan und konnten nicht einen Happen essen, nicht mal probieren, und sie haben sich hier ins Zeug gelegt...“, erinnert sich Thomas Diephaus-Borchers. Anja Thiede ergänzt: „Das war der Wahnsinn, richtig toll.“

Manchmal hätten auch einfach Freundesgruppen für „Suppe am Sonntag“ gekocht. Sie findet: „Man bekommt einfach ganz viel wieder. Die Leute, die kommen, sind total dankbar.“ Und: „Man hat ganz viel Spaß, während man die Suppe kocht.“

Zu Spitzenzeiten waren rund 140 Personen dabei

Zu Spitzenzeiten schlemmten sonntags ab 12 Uhr 140 Personen im Saal. Zusätzlich zur Suppe konnten sie immer einen Nachtisch und Kaffee genießen. Kostenlos.

So wird es wieder sein. Wer mag und wem es geschmeckt hat, kann freiwillig etwas Geld in ein Spenden-Sparschwein werfen. Davon können die Zutaten für die nächste Suppe gekauft werden. Was darüber hinaus übrig bleibt, wird an soziale Projekte gespendet. „Wir hatten tatsächlich in jedem Jahr zwischen 1000 und 1500 Euro über, die wir spenden konnten“, sagt Diephaus-Borchers.

In erster Linie geht es ihm zufolge bei dem Projekt aber um den Spaß und die Gemeinschaft. „Ziel war immer auch, dass wir Jung und Alt zusammenkriegen. Gerade für die Älteren ist der Sonntag oft ein langer Tag. Da tut es gut, ungezwungen nach der Messe ein bisschen zu quatschen.“ Anja Thiede nickt, und fügt hinzu: „Und es ist einfach schöner, in der Gemeinschaft zu essen, als alleine zu Hause.“

Der nächste Termin für „Suppe am Sonntag“ ist am Sonntag, 5. Februar, ab 12 Uhr im Pfarrzentrum der St.-Anna-Kirchengemeinde, Am Kirchhof 7.