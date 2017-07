Sturm und Regen wüten in Twistringen

Ernte: Landwirte brauchen gutes Wetter

+ In Twistringen stürzten Bäume um. - Foto: Feuerwehr

Landkreis Diepholz - In Twistringen herrschte am Freitagabend Ausnahmezustand. Es regnete in Strömen, Bäume knickten um und das Wasser stand mehrere Zentimeter hoch. Straßen mussten gesperrt werden. Knapp 150 Kräfte halfen, das Chaos zu beseitigen. Sie rückten zu mehr als 50 Einsätzen aus. Auch in den benachbarten Landkreisen Vechta und Oldenburg wüteten Sturm, Regen und Gewitter. Allein in Goldenstedt und Visbek entstanden Schäden in Millionenhöhe.