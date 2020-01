Sternsinger sammeln 35.600  Euro

Pfarrei St. Anna

Bassum/Harpstedt/Marhorst/Twistringen – Die Sternsinger der Pfarrei St. Anna haben am Wochenende erneut einen Rekord aufgestellt: Mehr als 300 Kinder und Jugendliche sammelten diesmal mehr als 35.600 Euro für Kinder in Not – ein Plus von mehr als 1500 Euro nach 2019.