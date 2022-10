Starkregen: Die Grenzen der Kanalisation

Von: Katharina Schmidt

Anfang August in Twistringen: Geflutete Straßen nach einem Unwetter. ARCHIVBILD: Sabine Nölker © -

Der Himmel zieht sich zu, Regen prescht herunter, Keller laufen voll, Straßen stehen unter Wasser: Solche Wetterextreme werden in Zukunft laut dem Bundesministerium für Bildung und Forschung häufiger und intensiver. Umso wichtiger ist die Kanalisation, die sich unter der Erdoberfläche verbirgt – wenn es hart auf hart kommt, werden Rohre allein in vielen Fällen aber nicht mehr ausreichen.

Twistringen/Bassum - Mit Blick auf die zukünftigen Herausforderungen plant der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband, im Zuge der Sanierung der Twistringer Ortsdurchfahrt die Kanäle entlang der Bundesstraße 51 zu erneuern. Den Durchmesser des Schmutzwasserkanals will er bei 20 Zentimetern belassen. Der Regenwasserkanal hingegen soll eine neue Dimension erlangen und auf DN 300 bis 1400 angepasst werden. Das bedeutet, dass er nach der Sanierung bis zu 1,4 Meter im Durchmesser messen wird. Doppelt so viel wie aktuell: Momentan ist der Kanal in DN 300 bis 700 ausgeführt.

Teile des Schmutzwasserkanals mehr als 50 Jahre alt

Nicht nur die Größe zählt. Entsorgungsleitungen werden eigentlich grundsätzlich unter die Straßendecke gelegt. Die Regenwasserkanalisation und die Schmutzwasserkanalisation an der Ortsdurchfahrt B 51 liegen jedoch in den Straßennebenräumen, zum Teil auch auf beiden Seiten. . „Durch die Straßenbaumaßnahme ergibt sich nun die Möglichkeit, dies zu bereinigen und die Kanäle in die Fahrbahn zu verlegen“, berichtet der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband auf Anfrage der Kreiszeitung. Teile des Schmutzwasserkanals seien zudem mehr als 50 Jahre alt, was ebenfalls für einen Austausch spreche.

Die Sanierung der B51 und somit auch die Kanalarbeiten sind für 2023 geplant.

Könnte die Kanalisation im aktuellen Zustand noch ein Starkregenereignis auffangen? Oder etwas drastischer gefragt: Müssen Twistringer aktuell Angst vor solchen Starkregenereignissen haben? „Starkregen kann nicht allein durch Regenwasserkanalisationen abgefangen werden. Dafür können die Systeme mit Blick auf die Kosten und die Funktionalität unter normalen Umständen nicht ausgelegt werden“, führt OOWV-Regionalleiter Stefan Fauerbach aus. Wie sich ein Starkregenereignis auswirke, komme immer auf die Intensität des Niederschlags, seine Dauer und die Fläche, auf die er fällt, an. Durch den Klimawandel sei zu beobachten, dass sich Ereignisse häufen, die durch eine Regenwasserkanalisation allein nicht mehr zu bewältigen seien. „Daher sind Grundstücksbesitzer generell gut beraten, Selbstschutz zu betreiben und beispielsweise Rückstausicherungen oder druckdichte Kellerfenster einbauen zu lassen.“ Auch bauliche Anpassungen und die Einhaltung von Bauvorschriften können laut dem OOWV helfen: Das Wasser vom Dach sollte nicht einfach auf die Auffahrt geleitet werden, Wasser von der Auffahrt nicht auf die Straße. Besonders in durch die Topografie gefährdeten Gebieten könne besonderer Versicherungsschutz sinnvoll sein.

Starkregen: Gefahrenkarte als Baustein für besseren Schutz Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) entwickelt derzeit zusammen mit Kommunen sowie Entwässerungs- und Bodenverbänden eine Starkregen-Gefahrenkarte für sein Verbandsgebiet. „Gegen das Naturereignis selbst können wir nichts tun, doch nach der Fertigstellung der Karte wird sie ein Baustein für besseren Schutz gegen dessen Auswirkungen sein“, berichtet Stefan Fauerbach, OOWV-Regionalleiter für die Landkreise Oldenburg und Diepholz. Das Wissen kann laut einer Pressemitteilung des OOWV als Basis für die Planung von neuen Baugebieten, Regenrückhaltebecken oder sonstigen wasseraufnehmenden Systemen dienen. „Ein erprobtes Mittel, große Niederschlagsmengen abzufangen und versickern zu lassen, sind Multifunktionsflächen“, weiß Stefan Fauerbach. „Das sind Flächen, die an normalen Tagen beispielsweise als Spiel- und Sportplätze oder sonstige Freizeitflächen dienen, denen aber, sobald Starkregen fällt, Wasser zugeleitet wird. Doch mit solchen Maßnahmen tun wir uns in Deutschland vergleichsweise schwer. Andere Länder sind da offener und somit auch weiter.“

Außerdem gibt es dem Wasserverband zufolge kleine Stellschrauben, die Großes bewirken können: Regentonnen würden zum Beispiel während eines Starkregenereignisses in Summe große Mengen an Niederschlag aufnehmen und so das Kanalisationssystem entlasten.

Der Regenwasserkanal in Twistringen ist rund 59 Kilometer lang, ähnlich der Strecke von der Stadtverwaltung Twistringen zur Carl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg. Der Schmutzwasserkanal hat eine Länge von circa 82 Kilometern. „Das entspricht der Strecke von der Stadtverwaltung Twistringen über Diepholz zum historischen Rathaus in Osnabrück“, vergleicht der Wasserverband.

Kilometerlange Kanäle

In Bassum hat der Schmutzwasserkanal eine Länge von gut 80 Kilometern. Der Regenwasserkanal misst ungefähr 50 Kilometer – ist also ungefähr so lang wie die Strecke vom Bassumer Rathaus bis zum Dümmer.

Bei der Frage, in welchem Zustand das Kanalnetz in Bassum ist, laute die Antwort stets „von-bis“, schreibt der OOWV. „Das gilt nicht nur für Bassum, sondern für jede Stadt oder Gemeinde.“ Die Zustandsbewertung erfolge alle paar Jahre durch Kamera-Befahrungen. Notwendige Sanierungen würden mit der Kommune abgestimmt, damit Kanalarbeiten mit Straßenbaumaßnahmen zusammengelegt werden können.

