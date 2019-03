Twistringer Stadtrat einig: Harm-Dirk Hüppe wird Stellvertreter des Bürgermeisters

Harm-Dirk Hüppe wird Erster Stadtrat in Twistringen

Twistringer Stadtrat und Interimsbürgermeister Horst Wiesch sind erleichtert: Der zukünftige Erste Stadtrat und Stellvertreter des Rathauschefs wird Harm-Dirk Hüppe aus Syke. Zum 1. Mai erhält Hüppe als Fachbereichsleiter zunächst eine Beamten-Vollzeitstelle – bis der neue Bürgermeister feststeht, der erst am 26. Mai gewählt wird.

Twistringen – Von Theo Wilke. Die erste entscheidende Hürde haben Stadtrat und Interimsbürgermeister Horst Wiesch am Dienstagabend in nichtöffentlicher Sitzung genommen: Twistringen bekommt bald nach langer Stellen-Vakanz einen neuen Ersten Stadtrat und Bürgermeister-Vertreter in der Verwaltung. Nach dem einmütigen Votum vor Kurzem im nichtöffentlichen Verwaltungsausschuss hat sich auch der Rat geschlossen für Harm-Dirk Hüppe aus Syke ausgesprochen.

„Sogar einstimmig“, freute sich Horst Wiesch nach dem Beschluss. Der Interimsbürgermeister machte anschließend in der öffentlichen Ratssitzung deutlich, dass Hüppe allerdings aus rechtlichen Gründen erst dann zum Ersten Stadtrat und Stellvertreter ernannt werde, wenn die Twistringer ihren zukünftigen neuen Bürgermeister gewählt haben. Das wird am Europa-Wahlsonntag (26. Mai) sein.

Neuer Bürgermeister muss Hüppe vorschlagen

+ Harm-Dirk Hüppe zieht ins Twistringer Rathaus ein. Der Grund: Nach dem Kommunalverfassungsgesetz steht nur dem gewählten amtlichen Bürgermeister das Recht zu, seinen Vertreter als Wahlbeamten vorzuschlagen. Wiesch: „Sie müssen warten, bis der neue Bürgermeister da ist. Aber dann kann es auch nicht mehr so lange dauern, bis Sie wieder einen Ersten Stadtrat haben.“

Deshalb musste der Stadtrat, und das tat er wiederum einstimmig, laut Kommunalverfassungsgesetz einen Nachtragshaushalt beschließen – ausschließlich für eine Änderung des Stellenplans. Denn der ist Teil des Stadtetats.

Also hat der Rat übergangsweise für Harm-Dirk Hüppe eine Planstelle geschaffen. Der 51-Jährige wird zum 1. Mai als Beamter in Vollzeit eingestellt und übernimmt schon mal die Aufgaben des Fachbereichsleiters für Wirtschaft und Entwicklung, angesiedelt beim Ersten Stadtrat. Die neue Planstelle ist mit einem kw-Vermerk (kann wegfallen) versehen und entfällt, wenn der Erste Stadtrat gewählt ist.

Posten des Ersten Stadtrats lange bereits verwaist

Dieser Posten ist seit mehr als einem Jahr verwaist. Nun werden auch die Unternehmen in Twistringen aufatmen. Endlich werden sie wieder einen Ansprechpartner im Rathaus haben.

Auf Nachfrage von Horst Küpker (FWG) berichtete Wiesch, dass es außer Frank Hömer und Jens Bley noch keine weiteren Bewerber für das Bürgermeisteramt gebe.

Horst Wiesch teilte am Schluss der Sitzung mit, das der Landkreis den regulären Haushaltsplan 2019 für Twistringen genehmigt habe.

Der Interimsbürgermeister wünschte Grünen-Ratsfrau Sylvia Holste-Hagen und dem neuen Fairkauf-Verein viel Erfolg zum Start des wiederbelebten Sozialen Kaufhauses im Kalthoff-Haus an der Bahnhofstraße. Holste-Hagen habe sich doch sehr engagiert, lobte Wiesch. Der gesamte Rat applaudierte.