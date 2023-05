Stadtradeln in Twistringen: „Leo“ Kuhangel ist Aktionspate

Von: Katharina Schmidt

Treten beim Stadtradeln in die Pedale: (v.l.): Matthias Wessels, Waltraud Kuhangel, Anja Jurga, Günter Vielhauer, Hans-Dieter Jurga, Uschi Mönnich, Pascal Larmann, Jens Bley, Lydia Geerken sowie Nela, die für ihren Opa, Stadtradel-Paten Ludwig Kuhangel, zur symbolischen Autoschlüssel-Abgabe einen großen Schlüssel aus Pappe gebastelt hat. © Schmidt

Das Stadtradeln in den Nordkreis-Kommunen des Landkreises Diepholz läuft noch bis zum 6. Juni. Auch Ludwig Kuhangel tritt in die Pedale. Er ist Twistringens Stadtradel-Pate.

Twistringen – Früher fuhr Ludwig Kuhangel, auch bekannt als „Leo“ Kuhangel, jährlich rund 80 000 Kilometer mit dem Auto. Für den Bau von Stall-Lüftungsanlagen durch seine Agrarklima-Firma war er in ganz Deutschland unterwegs. Inzwischen ist das Fahrrad für ihn zum wichtigsten Transportmittel geworden. Pro Jahr legt er um die 8000 Kilometer damit zurück. Beim Stadtradeln, das in den Nordkreis-Kommunen noch bis zum 6. Juni läuft, tritt er als Twistringens Stadtradel-Pate in die Pedale.

Als Aktionspate verzichtet er für drei Wochen komplett aufs Auto und will möglichst viele Menschen animieren, beim Stadtradeln mitzumachen. Bisher haben sich rund 460 Twistringer in mehr als 65 Teams registriert, um Radkilometer für ihre Kommune und die Umwelt zu sammeln.

„Leo“ Kuhangel ist schon immer gerne Rad gefahren, zum Beispiel bei Radurlauben mit der Familie oder Freunden. Aufgrund einer spastischen Lähmung ist der 72-Jährige inzwischen auf ein Elektro-Liegerad umgestiegen. Anstatt sich von der körperlichen Einschränkungen ausbremsen zu lassen, tritt er erst recht in die Pedale und kombiniert so Reha-Sport mit Fahrspaß.

Der Sonne entgegen

„Es ist herrlich“, schwärmt er vom Radeln. Oft fahre er schon morgens um sechs Uhr los. „Dann fahre ich gerne der Sonne entgegen, von Twistringen über Wedehorn nach Bassum und über Ringmar zurück nach Twistringen.“ Sowieso: Twistringen habe tolle Radwege.

Schon öfters ist er 70 bis 100 Kilometer an einem Tag gefahren. „Bei der Fulda-Tour haben wir uns verfahren, da waren es 110 Kilometer …“ Bei der Erinnerung daran schmunzelt der Twistringer.

Auch für viele Alltagswege nutzt „Leo“ Kuhangel sein Rad, sei es für die Fahrt zum Kardiologen nach Bremen oder für eine Tour nach Hamburg, um seine Tochter zu besuchen. Gerade auf die Alltagswege kommt es laut Twistringens Klimaschutzmanagerin Lydia Geerken beim Stadtradeln an. Ziel sei es, ein Umdenken anzuregen und CO2 einzusparen.

Touren des ADFC Der ADFC Twistringen bietet demnächst unter anderem folgende Fahrradtouren an (Gäste sind willkommen): - Montag, 22. Mai: Feierabend-Tour mit Irmtraud Abeling. Länge circa 30 Kilometer. Start am Sportplatz in Twistringen um 18 Uhr. - Montag, 5. Juni: Feierabend-Tour mit Uschi Mönnich. Länge circa 30 km. Start am Sportplatz in Twistringen um 18 Uhr. - Sonntag, 11. Juni: Spargeltour nach Anstedt. Start um 10 Uhr am Sportplatz in Twistringen. Anmeldung bis zum 8. Juni bei Günter Vielhauer unter 05442/2782. Wer lieber auf eigene Faust drauflos will: In Twistringen gibt es die 66 Kilometer lange, ausgeschilderte TEA (Twistringer Erlebnisroute Archäologie)

Geerken organisiert das Stadtradeln in Twistringen. Mit am Strang ziehen viele Aktionspartner, etwa der ADFC, der verschiedene Touren anbietet (siehe Infokasten), die Stadtbücherei oder die GUT, die das Stadtradeln sponsert. Zudem will Matthias Wessels aus Heiligenloh einen Workshop anbieten zum Thema „Lastenrad selbstgemacht“ (Termin folgt).

SCT stellt Aktion Twustern on Tour 2.0 auf die Beine

Auch der SCT ist wieder am Start. Er hat die Aktion Twustern on Tour 2.0 auf die Beine gestellt, bei der Teilnehmer bei Radtouren Stempel in Geschäften und Gaststätten sammeln und Preise gewinnen können. Die Stempelhefte liegen unter anderem im Rathaus aus. Weitere Infos unter www.sctwistringen.de.

Es liegt in der Natur des SCT, auch mit einem gewissen sportlichen Ehrgeiz an die Sache ranzugehen. „Wir wollen die größte Gruppe werden“, sagt Pressewart Hans-Dieter Jurga. Und fügt schelmisch hinzu: Mit Sorge beobachte er, dass das Rathaus in diesem Jahr deutlich verjüngt an den Start gehe.

Das hat nämlich mit Pascal Larmann einen neuen Team-Captain. Der hat für sich entschieden, dass er weniger Auto fahren will – da kommt das Stadtradeln gerade recht.

Im vergangenen Jahr haben die Twistringer beim Stadtradeln insgesamt mehr als 226 000 Kilometer gerissen und das beste Ergebnis im Landkreis eingefahren. „Wenn man sich das mal vor Augen hält: Wir sind zusammen mehr als fünfmal um die Welt geradelt“, rechnet Bürgermeister Jens Bley. Und hebt hervor: „Das geht nur in der Gemeinschaft.“ 1293 Radelnde fuhren dieses beachtliche Ergebnis ein. Fast jeder zehnte Twistringer trat somit in die Pedale. Ob Twistringen diesmal wohl auf 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommt? Das ist zumindest das Ziel, das Bley gesteckt hat. „Vor allem geht es aber um den Spaß“, so der Bürgermeister.

Mitradeln: Alle Infos und Anmeldung: www.stadtradeln.de/twistringen