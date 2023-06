Stadtradeln 2023: Landkreis-Kommunen ziehen Bilanz

Von: Florian Adolph

Bürgermeister und Verantwortliche des Stadtradelns im Landkreis haben gemeinsam Bilanz gezogen. © Florian Adolph

Die Landkreis-Kommunen ziehen ihre Bilanz aus dem Stadtradeln 2023. Mehr als 670 698 Kilometer wurden mit dem Fahrrad zurückgelegt.

Landkreis – Viele Menschen der Region waren wieder umgestiegen, hatten Autositz gegen Fahrradsattel eingetauscht und somit die klimafreundlichere, gesündere Art gewählt, um von A nach B zu kommen. Insgesamt 3 180 Bürger aus den Kommunen Twistringen, Syke, Bassum, Weyhe, Stuhr und zum ersten Mal auch Bruchhausen-Vilsen waren mit dabei beim Stadtradeln 2023.

Zusammen haben sie vom 17. Mai bis zum 6. Juni in 198 Teams mehr als 670 698 Kilometer nur mit dem Fahrrad zurückgelegt und damit etwa 108 Tonnen CO2 eingespart. Sieger des interkommunalen Wettbewerbs war erneut die Stadt Twistringen mit ganzen 192 127 Kilometern, die von insgesamt 900 Teilnehmern erradelt wurden (siehe Info-Kasten).

Die Bürgermeister bewerten die Stadtradel-Ergebnisse ihrer Kommunen

Zum Abschluss des diesjährigen Stadtradelns haben sich am Dienstag die Bürgermeister der sechs Kommunen, Koordinatoren und einige „Star-Radler“ zu einem Pressetermin im Bassumer Bahnhof getroffen. Dort zogen sie gemeinsam eine in ihren Augen erfreuliche Bilanz.

„Es war wieder ein gutes Ergebnis. Ich weiß nicht, wie es im Vergleich zum letzten Jahr abschneidet, aber es geht ja gar nicht unbedingt darum,. immer höher, schneller und weiter zu kommen“, leitete Christian Porsch, Bürgermeister von Bassum, die Abschlussveranstaltung ein. Sykes Bürgermeisterin Suse Laue wusste genau, um wie viel ihre Stadt sich gesteigert hatte. Sie freute sich über etwa 70 zusätzliche Teilnehmer sowie rund 25 000 gefahrene Kilometer mehr als im Vorjahr.

„Wir waren zum ersten Mal überhaupt dabei, wollten aber wenigstens in einer Rubrik die Besten sein“, sagte Bernd Bormann, Samtgemeindebürgermeister Bruchhausen-Vilsens. Am Ende war seine Kommune sogar in zwei Kategorien Spitzenreiter: Bei den gefahrenen Kilometern pro Kopf und der Anzahl der teilnehmenden Ratsmitglieder lag sie ganz vorne.

Bürgermeister Jens Bley ist indes froh, dass sein Twistringen mal wieder gewonnen hat. „Interessanter ist aber, dass wenn man alle Kommunen zusammenzählen würde, wir zusammen in Niedersachsen auf Platz eins der gefahrenen Kilometer wären“, stellte er fest.

Die Star-Radler erzählen, wie es war, auf das Auto zu verzichten

Die Star-Radler, die im Stadtradel-Zeitraum gänzlich auf ihr Auto verzichten mussten, meldeten sich auch zu Wort. So erzählte Bassums Nadine Gudert: „Das Auto hab ich in der Zeit nicht vermisst, außer vielleicht in der letzten Woche. Da hatte ich viele Termine.“ Sie habe insgesamt circa 370 Kilometer mit dem Rad zückgelegt. „Für mich war es keine große Umstellung. Ich besitze ja gar kein Auto“, sagte Frank Meierdiercks als Stuhrs Vertreter. Er schaffte etwa 265 geradelte Kilometer.

Ludwig Kuhangel als Star-Radler für Twistringen erzählte: „Ich bin vom Vielfahrer im Auto zum Vielfahrer mit dem Fahrrad geworden. Ich fahre mittlerweile zwischen 7 000 bis 8 000 Kilometer im Jahr. Mein Ziel ist jeden Tag 20 Kilometer.“ Er sei schon vorher viel Rad gefahren, aber nach einer lähmenden Krankheit und der darauffolgenden Reha sei es noch mal mindestens „zwei Drittel“ mehr geworden. „Das hat mein Leben umgekrempelt“, so Kuhangel.

Weyhes Bürgermeister Frank Seidel erinnerte noch daran, dass es nicht nur darum gehe, in den drei Wochen des Stadtradelns auf das das Auto zu verzichten. Um die Nachhaltigkeit zu fördern, sei es wichtig, auch außerhalb des Wettbewerbs für Alltagsstrecken aufs Fahrrad umzusteigen. Er selbst fahre auch schon mit dem Rad ins Rathaus.

Stadtradeln-Bilanz Twistringen: 900 aktive Radfahrer, 56 Teams, 192 127 geradelte Kilometer. Syke: 798 aktive Radfahrer, 37 Teams, 150 806 geradelte Kilometer. Bassum: 685 aktive Radfahrer, 25 Teams, 117 070 geradelte Kilometer. Weyhe: 457 aktive Radfahrer, 46 Teams, 115 825 geradelte Kilometer. Stuhr: 201 aktive Radfahrer, 19 Teams, 49 849 geradelte Kilometer. Bruchhausen-Vilsen: 139 aktive Radfahrer, 15 Teams, 45 021 geradelte Kilometer.