Stadt Twistringen will Vergnügungssteuer für Spielautomaten erhöhen

Von: Katharina Schmidt

Betreiber von Spielautomaten müssen mit einer Steuererhöhung rechnen. © Ole Spata/dpa

Die Stadt Twistringen will die Vergnügungssteuer für Spielautomaten erhöhen, von 15 Prozent des Einspielergebnisses auf 22 Prozent. Für die Betreiber von Spielhallen ist das alles andere als vergnüglich. Die Stadt hingegen kann die zusätzlichen Steuererträge gut gebrauchen.

Twistringen - Im zurückliegenden Jahr hat Twistringen durch die Spielautomatensteuer Erträge in Höhe von fast 184 600 Euro erzielt, wohlgemerkt noch mit dem bisherigen Steuersatz von 15 Prozent.

Bei der Höhe des Steuersatzes müssen Kommunen darauf achten, dass dieser keine „erdrosselnde Wirkung“ hat. Der durchschnittlichen Spielautomatenaufsteller soll seinen Lebensunterhalt weiterhin bestreiten können. Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat laut Twistringens Kämmerer Martin Schütte im vergangenen Jahr eine Erhöhung des Steuersatzes auf 22 Prozent bei einer Gemeinde ähnlicher Größenklasse wie Twistringen aber als akzeptabel angesehen.

Twistringen will Spielautomatensteuer zum 1. Juni erhöhen

Wie auch andere Kommunen in Deutschland will Twistringen nun nachziehen und die Steuer erhöhen. In den Rechtsprechungen zur Vergnügungssteuer wird darauf hingewiesen, dass den Spielhallenbetreibern die Möglichkeit zu geben ist, sich „betriebswirtschaftlich auf die neuen Regelungen einzustellen“. Twistringen peilt daher an, die Steuer zum 1. Juni dieses Jahres zu erhöhen.

Der Ausschuss für Steuerung und Finanzen der Stadt stimmte am Dienstagabend bei einer Sitzung im Rathaus geschlossen für die Steuererhöhung. Als Nächstes kommt das Thema im Verwaltungsausschuss auf den Tisch. Den finalen Beschluss soll schließlich der Stadtrat in seiner Sitzung in der kommenden Woche fassen (Donnerstag, 23. Februar, 19 Uhr, im Rathaus).

Bezüglich der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2023 hatte Kämmerer Schütte in der Ausschusssitzung am Dienstag eine gute und eine schlechte Nachricht. „Die gute Nachricht ist: Wir können unsere jetzige Planung, die wir aufgestellt haben, bezahlen. Die schlechte Nachricht: Für die Risiken haben wir keine Reserven“, sagte er mit Blick auf das nationale und internationale Geschehen.

Sollten unvorhergesehene Kosten anfallen, müsste die Stadt schauen, ob sie irgendwo etwas einsparen oder irgendwie zusätzliches Geld in die Kasse spülen kann.

Twistringen investiert in neue Turnhalle und neues Feuerwehrhaus in Heiligenloh

Die Stadt wird nach den aktuellen Planungen im Finanzhaushalt, der die liquiden Mittel darstellt, 2023 auf ein Defizit von rund vier Millionen Euro kommen. Das Investitionsprogramm beinhaltet Maßnahmen in Höhe von fast drei Millionen Euro, darunter zum Beispiel der Bau der Turnhalle an der Bahnhofstraße und das neue Feuerwehrhaus in Heiligenloh. Bei den laufenden Verwaltungstätigkeiten klafft ein Minus von rund einer Million Euro.

Schütte sprach dahingehend die Energiekrise an, die nach den aktuellen Berechnungen zu Mehrausgaben von fast einer dreiviertel Million Euro führe. „Außerdem haben wir einmal einen Betrag von 300 000 Euro für die Herrichtung des Krankenhauses für die Flüchtlingsunterbringung“, sagte der Kämmerer. Wie berichtet, plant die Stadt, einen Teil des ehemaligen St.-Anna-Krankenhauses für die Unterbringung von Flüchtlingen zu nutzen. Als einen weiteren Grund für das Defizit nannte Schütte Personalkostensteigerungen.

Die Stadt Twistringen muss voraussichtlich keinen neuen Kredit einplanen

Einen neuen Kredit muss die Stadt Twistringen trotz allem voraussichtlich nicht einplanen. Zum Ausgleich des Defizits kann ein ursprünglich für 2022 eingeplanter Kredit in Höhe von 4,9 Millionen Euro herhalten, der noch nicht genutzt wurde. Der Schuldenstand der Stadt wird zum Ende des Jahres 2023 voraussichtlich etwas mehr als 20 Millionen Euro betragen.

Der Entwurf für den Ergebnishaushalt, der Erträge und Aufwendungen darstellt, schließt mit einem Defizit in Höhe von fast 1,36 Millionen Euro ab. Das kann durch die Überschussrücklage gedeckt werden. „Wir werden nach der jetzigen Planung auch 2024 und 2025 noch Defizite haben. Ab 2026 könnten wir wieder in den schwarzen Bereich kommen“, so Schütte.