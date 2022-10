Twistringen spart Energie: Weniger Lichterglanz und Wärme

Von: Katharina Schmidt

So wird’s dieses Jahr wohl nicht aussehen: Die Stadt plant, Weihnachtsbeleuchtung zu reduzieren. © Schmidt

Die Stadt Twistringen plant diverse Maßnahmen, um im nahenden Winter Energie zu sparen. Die Maßnahmen sind zunächst bis zum 28. Februar datiert.

Twistringen – Advent, Advent, die meisten Lichter werden gar nicht erst aufgehängt. Um Energie zu sparen, will die Stadt Twistringen die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr stark reduzieren. Auch bei der Straßenbeleuchtung und beim Heizen macht sie Abstriche. Grundlage der Maßnahmen ist eine Verordnung der Bundesregierung mit dem griffigen Namen: Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung, kurz EnSikuMaV.

Adventssterne

„Wir verzichten auf die klassischen Weihnachtssterne entlang der Straßen“, erklärt Bürgermeister Jens Bley. „Der politische Raum hat jedoch in diesem Zusammenhang deutlich gemacht, den Bürgerinnen und Bürgern das Weihnachtsgefühl nicht nehmen zu wollen. Wir halten es für wichtig, in dieser schweren Zeit den Menschen ein Zeichen der Hoffnung zu geben.“ Ganz auf Weihnachtsbeleuchtung verzichten müssen die Twistringer daher voraussichtlich nicht: Der Centralplatz soll auch in diesem Jahr leuchten, ebenso wie jeweils ein markanter Platz pro Ortschaft.

Straßenlaternen

Was ist mit den Straßenlaternen? An den qualifizierten – also für den Verkehr besonders wichtigen – Straßen, am Bahnhof und an den öffentlichen Plätzen bleibt alles wie gehabt. Überall sonst soll die Beleuchtungszeit um eine Stunde reduziert werden, bis 22 statt 23 Uhr. „Der technische Aufwand für das Umstellen ist allerdings nicht unerheblich“, schildert Bley. Es bleibe abzuwarten, „in welcher Intensität wir die Maßnahme umsetzen können“. Die repräsentative Beleuchtung von Gebäuden oder Denkmälern knipst die Stadt für die nächste Zeit aus.

Heizen

Um die Energiespar-Verordnung der Bundesregierung umzusetzen, soll im Rathaus und in anderen städtischen Gebäuden wie zum Beispiel der Stadtbücherei weniger Energie fürs Heizen draufgehen. Dahingehend gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen: Heizungen durchchecken, Vorlauftemperaturen herunterregeln, in allen Fluren auf Frostschutz-Modus umschalten und, falls die Heizungen unnötig zugestellt sind, freiräumen. Insgesamt wurden die städtischen Mitarbeiter aufgefordert, die in der bundesweiten Verordnung verankerten Höchsttemperaturen einzuhalten. Diese liegen zwischen 12 Grad (bei körperlich schwerer Arbeit) und 19 Grad (sitzende Tätigkeit).

Frostschutz: Im Rathaus und anderen städtischen Gebäuden werden die Heizungen heruntergedreht. © Privat

Wenn lüften, dann richtig: Die Fenster auf „kipp“ zu stellen, ist vorerst verboten. Sind die Fenster auf, sollen die Mitarbeiter die Thermostatventile runterdrehen und Türen geschlossen halten.

Die Durchlauferhitzer in allen öffentlichen Gebäuden der Stadt Twistringen werden außer Betrieb genommen, sofern deren Betrieb überwiegend zum Händewaschen vorgesehen ist. Sprich: Im Rathaus ist beispielsweise das Händewaschen mit warmem Wasser nicht mehr möglich. Die Kühlung des Serverraumes wird dort ebenfalls heruntergefahren. Außerdem ist die Nutzung von Klimaanlagen oder Heizlüftern untersagt.

Zwar spricht die Stadt für die Schulen und Kitas keine Vorgaben aus. „Dennoch sind die Einrichtungen aufgefordert, in ihren Möglichkeiten Einsparpotenziale auszuloten“, so Bley.

Weitere Maßnahmen

Seinen Mitarbeitern hat der Bürgermeister die Maßnahmen, welche das Rathaus und die Liegenschaften betreffen, kürzlich vorgestellt. Aufgrund der allgegenwärtigen Situation hätten sie Verständnis aufgebracht, berichtet er. Darüber hinaus würden sie sogar freiwillig weitere Einsparmaßnahmen anregen und umsetzen.

„Daran wird deutlich, dass wir ein gemeinsames Bewusstsein für die Energieeinsparungen entwickelt haben“, sagt Bley. „Ein solches Bewusstsein wird nötig sein, um die geforderten Einsparungen erreichen zu können. Nur Verordnungen auszusprechen, wird nicht ausreichend sein.“

Zu den freiwilligen Schritten von Rathaus-Mitarbeitern zählt, Computer über die Mittagspause in den Energiesparmodus zu setzen, auf den Standby-Modus von Geräten zu verzichten, Kaffeemaschinen ohne Thermoskannen und Abschaltautomatik auszusondern und Bürodrucker auszustöpseln und stattdessen Etagendrucker zu nutzen.

Bis zum 28. Februar

Die Energiesparmaßnahmen sind zunächst bis zum 28. Februar datiert. Wie es danach weitergeht, hängt davon ab, wie sich die Energiekrise entwickelt.