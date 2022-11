Stadt Twistringen gedenkt am Volkstrauertag den Kriegs-Opfern

Von: Madlen Timmermann

Teilen

Zur Kranzniederlegung ging es gemeinsam zum Kriegerdenkmal. © Madlen Timmermann

Anlässlich des Volkstrauertags hat die Stadt Twistringen am Sonntag den Opfern des Ersten und Zweiten Weltkrieges – aber auch den Menschen aus den heutigen Konflikten – gedacht. Im Ratssaal des Rathauses Twistringen kamen die Schießsportkameradschaft und die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde zusammen, um gemeinsam mit Bürgermeister Jens Bley zu trauern.

Twistringen – Zu diesem Anlass erzählte Bley in seiner Rede von der Berliner Mauer und dem Leben des ersten Grenzflüchtlings Conrad Schuhmann. Er schaute gemeinsam mit den Bürgern auf die Vergangenheit zurück, jedoch ist auch der aktuelle Krieg für den Bürgermeister ein wichtiges Thema. „Frieden ist keine Selbstverständlichkeit“, sagte er und berichtete von den Opfern und dem Leid kurz vor unserer Haustür. „Wir müssen helfen“, betont Bley. In unseren Köpfen seien Mauern, die wir überwinden müssten, um Flüchtlinge mit offenen Armen aufnehmen zu können. „Wir müssen die Demokratie schützen und die politische Mitte stärken“.

Zudem sei Europa eigentlich ein Friedenselixier und es müsse mehr Menschen wie Schuhmann geben, findet Bley. Im vollen Ratssaal wurde gemeinsam die Nationalhymne gesungen, begleitet von Klavier-Musik. Im Anschluss versammelten sich beide Vereine draußen und gingen mit einem Kranz zum Kriegerdenkmal. Nach den Befehlen des Kommandeurs legten die Kranzträger das Gesteck vor dem Denkmal nieder und veranstalteten eine Schweigeminute mit musikalischer Untermalung einer Trompete. Beide Vereine standen sich samt Fahne gegenüber und beendeten den Tag gemeinsam in der Schützenhalle. Neben der Aktion in Twistringen planten zudem Vereine in Bassum ähnliche Veranstaltungen im Zuge des Volkstrauertages.