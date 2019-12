Stadt investiert in Bildung, Kinder und Integration

Twistringen - Von Theo Wilke. Das städtische Haushaltspaket für das kommende Jahr umfasst bei Aufwendungen und Erträgen jeweils rund 20,8 Millionen Euro. Unterm Strich: ein Plus von fast 90 000 Euro. Nach den Fachausschüssen hat der Twistringer Finanzausschuss am Donnerstagabend im Rathaus das Paket weiter geschnürt und mehrheitlich empfohlen. Entgegen der Hochrechnung vom November (knapp 20,3 Millionen) wird die Verschuldung der Stadt auch 2020 unter der 20-Millionen-Marke bleiben. Ende 2019 wird sie bei 17,6 Millionen Euro liegen.

Grünen-Ratsherr Heinfried Dießelberg lehnte das Gesamtpaket ab. Fraktionssprecher Hermann Niederwestberg enthielt sich der Stimme. „Es ist eine positive Entwicklung. Wir sehen auch den Bedarf für die Grundschule am Markt, wenn wir uns auch einiges anders vorgestellt haben“, meinte Niederwestberg für die Ratsgruppe Bündnisgrüne/Die Linke. Bekanntlich hätte die Gruppe beispielsweise lieber eine neue Sporthalle gehabt, am Schulzentrum Hohe Straße.

Ausschuss-Vorsitzender Peter Dünzelmann (CDU) musste zu Beginn seinen Ärger loswerden: „Ich habe kein Verständnis dafür.“ Und er meinte die Ablehnung des neuen Stadthaushalts. Heftig kritisierte Dünzelmann dabei die Aussage von Sylvia Holste-Hagen im Fachausschuss: „Die Stadt investiert in Beton.“ Dünzelmann: Twistringen investiere dagegen viel in Bildung, Kinder und Integration. „Dieser Haushalt verdient es, dass alle dem zustimmen.“ Mehr als 80 Prozent der Investitionen würden in die Bildung fließen. Es sei übrigens eine reine Fortschreibung der Notwendigkeiten, hieß es.

Dem stimmte Udo Helms (FWG) zu: Die Stadt bringe mehr Geld für Sachen auf, die „wir sowieso brauchen“. Angesichts des niedrigen Zinsniveaus sei es richtig, jetzt zu bauen. Dieter Kalberlah (SPD) vermisst im neuen Etat einen stärkeren Ansatz für den Klimaschutz, etwa für mehr E-Ladestationen in der Stadt oder auch die Anschaffung von E-Autos für die Verwaltung.

„Wir kommen 2020 nicht ohne Kreditaufnahme aus“, erklärte Sonja Rabbe für die Kämmerei. Knapp drei Millionen Euro sind veranschlagt, etwa für die Grundschulerweiterung (Baukosten: rund 2,7 Millionen) und den Neubau einer Sporthalle an der Bahnhofstraße (rund 900 000 Euro), die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (100 000 Euro), den Ankauf von potenziellen Gewerbeflächen sowie für die Sanierung von drei Straßen. Der Haushalt wird wegen Erkrankung des Stadtkämmerers erst im Februar vom Stadtrat verabschiedet.

Rat und Verwaltung wollen für die Zukunft die Zuschüsse an die Vereine auf neue Beine stellen. Laut Erstem Stadtrat Harm-Dirk Hüppe wird die bisherige Regelung, die größten Sportvereine jährlich mit 5 000 Euro zu unterstützen, zunächst nicht angetastet. Nach einer festgelegten Reihenfolge bekommt jeweils ein Verein im Jahr die Summe.

Für 2020 werden 25 000 Euro mit einem Sperrvermerk versehen – bestehend unter anderem aus den genannten 5000 Euro sowie einer Summe aus dem Topf, von dem Vereine im laufenden Jugendbetrieb profitieren.

Auf Antrag von Udo Helms (FWG) werden die Sportförderrichtlinien, zu DM-Zeiten aufgelegt, angepasst. Die Verwaltung möchte Anfang 2020 die Sportvereine an einen Tisch bringen und daraus einen Stadtsportring entwickeln. Und bis zu einem Ergebnis gilt der Sperrvermerk für die 25 000 Euro.

Der Finanzausschuss hat schließlich auf Antrag der CDU empfohlen: Die Verwaltung soll mit allen Beteiligten, Gruppen und Ortsräten die Organisation und Finanzierung der Dorfjubiläen in Abbenhausen, Marhorst, Mörsen und Scharrendorf koordinieren. Mögliche Kosten für die Stadt sollen im neuen Haushalt berücksichtigt werden.