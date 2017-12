Stadt braucht Stellplätze für Wohnmobile

Heike Harms: Schwimmpark eine Option

+ Twistringen braucht dringend eigene Wohnmobilstellplätze. Unser Bild zeigt ein Beispiel aus Harpstedt am Freibad. - Foto: Wilke

Twistringen - Von Theo Wilke. Der Markt für Wohnmobilisten wächst und wächst. In der Region gibt es zahlreiche Camping- und auch ausgewiesene Wohnmobilstellplätze. ,,Überall sind sie. In Twistringen gibt es weder noch“, betont Heike Harms von der Stadtverwaltung. In der Sitzung des Ratsausschusses für Stadtentwicklung und Wirtschaft hat die Vertreterin Twistringens im Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest sowie im Verbund „Wir in der Region“ (WiR) die Einrichtung von Wohnmobilplätzen gefordert.