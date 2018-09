Stadt braucht Kümmerer

Twistringen - Von Theo Wilke. Die Innenstadt Twistringens sei angebotsmäßig enorm gut ausgestattet, über dem Durchschnitt, sagt Britta Hilkmann. Allerdings ist gut nicht genug. Die Mitarbeiterin des Gutachterbüros Stadt und Handel aus Dortmund listet ein Bündel von Schritten auf, die die Kommune attraktiver machen und für die Zukunft besser aufstellen würden. Von einem guten Branchenmix ist die Rede, aber es mangelt etwa an kulturellen Einrichtungen beziehungsweise Freizeitmöglichkeiten. Ein Parkleitsystem fehlt. Es gibt mehr als ein Dutzend Leerstände.

Bei der Vorstellung des 116-seitigen Entwurfs für ein Zentren- und Nahversorgungskonzept empfiehlt Hilkmann beispielsweise einen mobilen Handel, Liefer- und Bestellservice oder auch Hof- und Dorfläden für die Ortschaften außerhalb des Stadtzentrums. Im Ratsausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft am Dienstagabend hebt Britta Hilkmann die gute und vorbildliche Nahversorgung in Heiligenloh besonders heraus.

Das Gutachterbüro ist angetreten, zu helfen, um „bestehende und gewünschte Entwicklungen zu fördern“. Im Februar sind Fragebögen in mehr als 40 Geschäften verteilt worden. Danach gab es auch Händlergespräche. Hilkmann schlägt Rat und Verwaltung unter anderem vor, zentrale Versorgungsbereiche zu sichern und weiterzuentwickeln, die Standortrahmenbedingungen „vor allem bei aktuell nicht marktgerechten Betrieben (insbesondere Zugänglichkeit für Ältere im Zuge des demografischen Wandels)“ zu verbessern. Ebenso eine Optimierung des Fußwegenetzes. Unterm Strich wird empfohlen, die Entwicklungsziele durch bauleitplanerische Festsetzungen abzusichern.

Angesprochen wird im Konzeptentwurf, den nun der Verwaltungssauschuss noch absegnen muss, auch das Nahversorgungszentrum Bremer Straße, eingestuft als „primär für den kurzfristigen Bedarf“. Wegen der Lage an der B 51 und am Siedlungsrand des Kernortes sei die städtebauliche Integration allerdings verbesserungswürdig. Dabei helfe das geplante neue Wohnbaugebiet an der Bremer Straße.

Bushaltestelle an Bremer Straße

Dieser Standort sollte als Nahversorgungszentrum ausgewiesen werden. Hilkmann: „Durch die Herauslösung aus dem Innenstadtzentrum ist zukünftig eine differenzierte und deutlich zielführendere Steuerung des Einzelhandels an der Bremer Straße möglich.“

Im Fachausschuss unterstreicht Hilkmann, dass sich die Stadt bei Verkaufsflächenerweiterungen an der Bremer Straße zurückhalten sollte. Und ebenso wichtig: Keine neuen Einzelhandelsbetriebe zum Nachteil des Stadtzentrums und keine Erhöhung der Standortattraktivität. Gut wäre, die beiden Standorte besser zu koppeln, etwa fußläufig und durch einen Haltepunkt des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).

Im Bereich Westerstraße spricht sich das Büro Stadt und Handel gegen weitere Fachmärkte aus, betont indes die Sicherung vorhandener Geschäfte und empfiehlt nur „deutlich kleinflächige Betriebe“.

Der Standort Lindenstraße/Netto, so Britta Hilkmann weiter, sei nur bedingt städtebaulich integrierbar. Er übernehme die Versorgung vorrangig für den Südwesten der Stadt.

Schließlich braucht Twistringen ein Leerstands- und Flächenmanagement, um Einzelhandelsbetriebe gezielt im zentralen Versorgungsbereich anzusiedeln und in die „gewachsenen Lagen“ zu lenken. Vorgeschlagen wird ein „zentraler Kümmerer“, etwa ein Citymanagement, das verfügbare Geschäftsflächen vermittelt und den gewünschten Branchenmix im Fokus hat. Außerdem müsse der Wochenmarkt auf dem Centralplatz gestärkt werden und ein neues Profil bekommen, heißt es.