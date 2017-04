Spurensuche zum Welttag des Buches

Twistringer Fünftklässler auf Schnitzeljagd

+ Tag des Buches: Fünftklässler auf Schnitzeljagd. Hinten v.l. Celina, Liliana, Celvin – vorne v.l.: Letizia, Nicklas, Alexander und Samantha. - Foto: Kristina Albers

Twistringen - Ausgestattet mit Stift und Rätselblatt machten sich die Klasse 5ah der Twistringer Haupt- und Realschule sowie die Kooperationsklasse 5k vor kurzem auf Buchstabensuche. Anlass für die spannende Schnitzeljagd in der Buchhandlung Dauelsberg in Twistringen war der Tag des Buches. Am Ende gab es eine Belohnung für die Jungen und Mädchen: das Buch „Ich schenke dir eine Geschichte“ – und zwar geschenkt.