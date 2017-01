Spritzenhaus wird ab Frühjahr saniert

Sanierungsbedürftig: das Ortsbild prägende Spritzenhaus in Heiligenloh.

Heiligenloh - Von Theo Wilke. Die Heiligenloher Ortsfeuerwehr will ihr altes Spritzenhaus an der Hauptstraße kurzfristig selbst sanieren. Der Beschluss ist mehrheitlich in der Jahreshauptversammlung gefallen: Wenn möglich bis zum Sommer, wenn die Bewertungskommission zum Kreisentscheid „Unser Dorf hat Zukunft“ nach Heiligenloh kommt.

Im Twistringer Stadthaushalt sind dafür rund 10 000 Euro für Material zurückgelegt. Bei entsprechenden Witterungsverhältnissen wollen die Brandschützer bei den Fundamenten selbst Hand anlegen. Die Standsicherheit des Gebäudes muss zunächst gewährleistet sein. Die Fundamente müssen dafür unterfüttert werden. Danach wird das Dach saniert, schließlich die Fenster.

Für die Erdarbeiten ist eine Zusammenarbeit mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein angedacht. Denn der VVH möchte die Brücke über die Beeke mit vier Pfeilern versehen. Die beiden Baustellen liegen nah beieinander.

Das Thema Spritzenhaus beschäftigt Ortsrat, Feuerwehr und Verkehrs- und Verschönerungsverein schon länger: Kritik gab es jüngst in der ersten Sitzung des neuen Heiligenloher Ortsrates. Das alte Spritzenhaus an der Hauptstraße sollte schon längst saniert werden, ist aber von Jahr zu Jahr hinausgeschoben worden.

Ortsbrandmeister Friedrich Wellhausen berichtete nicht zum ersten Mal, dass die Ortsfeuerwehr über eine Reparatur nachdenke. Und Ortsbürgermeisterin Anke von der Lage-Borchers: „Für die Heiligenloher ist es wichtig, das Ortsbild prägende Gebäude zu erhalten.“

Warum hat es bisher nicht mit der Sanierung geklappt? Darauf erklärte Ortsbrandmeister Wellhausen, man habe bislang noch keine Kapazitäten frei gehabt.

VVH bietet Zusammenarbeit an

Der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VHH) hat sich schon 2016 angeboten, mit seinen Mitgliedern eine Komplettsanierung hinzukriegen. Der VVH möchte nur das nötige Material von der Stadt bezahlt haben. Von Gerd Austerhoff kam vor Weihnachten im Ortsrat die Idee: Den alten Opel Blitz in einer Art Feuerwehr-Museumshalle in Twistringen zentral unterzubringen. Das sei bestimmt auch ein Aushängeschild für die Stadt.

Austerhoff hat auch gleich an eine mögliche Nachnutzung des Spritzenhauses gedacht. Die bisher über das Dorf verteilten Gerätschaften des Verkehrs- und Verschönerungsvereins könnten dann zentral gelagert werden. Zunächst aber müsse mit der Feuerwehr ein Konsens gefunden werden, so Ortsratsmitglied Austerhoff (CDU). Aus der Runde äußerte Friedrich Nordmann (SPD) die Kritik: Die Feuerwehr habe Zeit genug gehabt.

Dies lässt Ortsbrandmeister Wellhausen aber nicht auf den Brandbekämpfern sitzen: „Zwei Jahre lang hat uns die Stadt aufgehalten.“ Und zu den zur Verfügung stehenden 10 000 Euro müsse man noch rund 3000 Euro hinzurechnen, wenn man das Fundament voll unterfüttere. Nun wird es die Feuerwehr in Eigenregie anpacken.

