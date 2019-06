Interview vor dem Tag des Sports in Twistringen: Sportvereine vor dem Aus?

Auch um Breitensport wie zum Beispiel Laufen geht es am Tag des Sports am 30. Juni in Twistringen.

Der Tag des Sports. Oder vielmehr der Sportvereine? Denn um sie soll es am Sonntag in Twistringen hauptsächlich gehen. Was Vereine gegen Sterblichkeit tun können, und was sich Michael Gillner, Vorsitzender des Sport-Fördervereins Niedersachsen, von dem Tag erhofft, verrät er im Interview.

Der Tag des Sports widmet sich dem Vereinssport. Was treibt Sie an, für Vereine zu werben?

Ich bin Bassumer und schon immer gewesen. Ich fühle mich der Region verbunden und möchte diese stärken und unterstützen, wo ich kann. Besonders der Sport ist dabei wichtig: Er ist nicht nur gesund, sondern macht Spaß, verbindet Menschen und hält sie fit. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die jungen Menschen wieder nach draußen und in die Vereine zu bringen. Es gibt viele Randsportarten, die man gar nicht kennt und mal ausprobieren sollte. Der Tag des Sports ist da eine super Möglichkeit. Aber nicht nur junge Leute, sondern auch Senioren, Menschen mit einem Handicap oder Ähnlichem möchten wir unterstützen. Die können schließlich genauso Sport machen, wie wir auch. Für jeden gibt es eine passende Sportart.

Wie sehen die Mitgliederzahlen der Sportvereine in der Stadt Twistringen aus: Wird es früher oder später ein Vereinssterben geben?

Die Zahl der aktiven Mitglieder ist generell rückläufig. In Twistringen allerdings nicht so drastisch. Sie sind stabil, aber nicht steigend. Durch unseren Tag des Sports von 2012 an haben wir sicherlich dazu beigetragen, die Mitgliederzahlen in den Vereinen zu erhöhen, dennoch werden die Ehrenamtlichen langsam älter, und es gibt zu wenig Nachwuchs in den Vereinen.

Meinen Sie nicht, dass sich der Zeitgeist einfach zu sehr verändert hat? Wird Sport mittlerweile nicht viel lieber alleine beim Joggen oder auf der Yoga-Matte zu Hause ausgeübt?

Wer ist denn schon gerne allein? Wir wollen die Menschen miteinander vernetzen und zeigen, was es für tolle Sportarten gibt. Sport macht zusammen gleich viel mehr Spaß und auch Yoga kann man schließlich zusammen machen. So wächst der Ehrgeiz und die Disziplin und man tut zusammen etwas für die Gesundheit. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Menschen gerne einen Sport machen und sich engagieren möchten, aber gar nicht genau wissen, was sie gut können, oder was sie gerne machen. Wir möchten eine Möglichkeit bieten, dies zu ändern. Unser Sport-Förderverein richtet sich nicht nur an die Vereine, sondern auch an den Breiten- und Freizeitsport. Wir wollen möglichst alle Menschen wieder mehr in die Bewegung bringen und dies mit Aktionen und Aktivitäten unterstützen.

Was können Sportvereine konkret tun, um attraktiver zu werden?

Sich zeigen! Die Möglichkeit bieten, ihren Sport auszuprobieren und dafür zu werben. Dafür brauchen sie oft Unterstützung von Stadt, Landkreis oder Fördervereinen. Wir möchten helfen und bieten dafür die Plattform Tag des Sports. Aber eine offene Art jedem gegenüber, Spaß an der Sache und etwas Fleißarbeit helfen oft schon weiter. Eine Erweiterung des Angebotes für verschiedene Altersgruppen spricht die breite Masse an. Uns geht es unter anderem auch primär um unsere Jugendlichen, die wir über die sozialen Medien abholen und vernetzen wollen. Diese neue Plattform soll es allen ermöglich, sich vor, während und nach dem Sport zu vernetzen und auszutauschen. Youtube, Facebook, Instagram und Co. spielen hierbei eine wichtige Rolle.

Was erhoffen Sie sich vom diesjährigen Tag des Sports?

Ich erhoffe mir das super Wetter, was ich bestellt habe, und eine Menge Spaß. Wir freuen uns sehr auf den diesjährigen Tag des Sports und erwarten viele tausend Besucher. Die größte Hoffnung ist immer, dass der Tag nachhaltig wirkt und die Vereine davon profitieren können. In den vergangenen Jahren konnten von den 6 000 bis 8 000 Besuchern schon viele neue Mitglieder geworben und neue Gruppen eröffnet werden. Das hören wir natürlich immer gerne und hoffen, dass wir dies weiter ausbauen können.

Welche Ziele wollen Sie für die Zukunft erreichen?

Eine Erweiterung der Aktion. Think big, heißt es doch so schön. Derzeit gibt es den Tag des Sports in dieser Form nur im Landkreis Diepholz. Seit drei bis vier Jahren kommen aber schon Anfragen unter anderem aus den Landkreisen Nienburg und Wolfsburg, die mit uns kooperieren möchten. Unser Ziel ist es, den Tag des Sports deutschlandweit auszuweiten, sodass jährlich am letzten Sonntag vor den Sommerferien diese Aktion stattfindet. Realisierbar ist das aber nur mit Ehrenamtlichen vor Ort. Und darauf wollen wir mit der Veranstaltung eben auch aufmerksam machen.

Wann sehen Sie die Vorstellung erfüllt?

Wenn es nach mir persönlich ginge bereits in maximal vier Jahren. Aber wahrscheinlich wird es eher noch bis zu zehn Jahre dauern.