Sportliche Frohnatur: Elisabeth Wellmann aus Twistringen feiert ihren 100. Geburtstag

Von: Sabine Nölker

Immer noch aktiv: Elisabeth Wellmann. Ihr Geburtstagswunsch: „Dass alle meine Lieben gesund und glücklich bleiben.“ © Nölker

Heute vor 100 Jahren wurde die kleine Elisabeth als fünftes und jüngstes Kind der Familie Reinartz in D´horn Schlich geboren. Aufgewachsen ist sie in dem Dürener Stadtteil, der am Nordrand der Eifel zwischen Aachen und Köln liegt, wohlbehütet mit ihren zwei Schwestern und zwei Brüdern. Doch der Zweite Weltkrieg hat sie am Ende nach Twistringen geführt, wo sie später Ludwig Wellmann, den Bomber von Twistringen, heiratete.

Twistringen – Ein Geheimrezept dafür, dass sie ihren 100. Geburtstag feiern kann, kennt Elisabeth Wellmann nicht. Elisabeth Wellmann sitzt in der Küche ihrer Tochter Waltraud Kuhangel und erzählt aus ihrem bewegten Leben. Lachfältchen zieren ihr Gesicht, ein Zeichen, dass sie trotz schwerer Zeiten immer eine Frohnatur geblieben ist. Was sie, ihre Tochter und Schwiegersohn Ludwig erzählen, lässt jedoch erahnen, warum sie immer noch mitten im Leben steht.

Doch beginnen wir in der Kindheit und Jugend der rüstigen Rentnerin. Ihr Vater war Weber, ihre Mutter Schneiderin. „Als ich 14 Jahre alt war, wurde ich in das Kloster Kommern in die Eifel geschickt, da meine Schwester an Tuberkulose erkrankt war“, erinnert sie sich. Erst vier Jahre später – nach dem viel zu frühen Tod ihrer geliebten Schwester – kehrte sie zurück. Das war 1941 und sie hatte die Wahl, in der Rüstungsindustrie zu arbeiten oder in einen Haushalt als Haushälterin zu gehen. „Ich entschied mich für den Job als Haushälterin, was mir Gott sei Dank den Kontakt zu den Nazis ersparte.“

Der Krieg hätte sie beinahe das Leben gekostet

Der Krieg hätte sie beinahe trotzdem das Leben gekostet. Nur mit Mühe konnte sich die Verschüttete befreien. „Meine Mutter sagte damals, der 16. November 1944 ist dein zweiter Geburtstag.“ Da Düren stark beim Sturm der Alliierten zerstört wurde, musste sie mit ihren Eltern die Heimat verlassen. Mit dem Zug landeten sie in Twistringen. Am Bahnhof angekommen, trafen sie einen Einheimischen. „Aber wir konnten uns nicht verstehen, da wir ein ganz anderes Plattdeutsch sprachen.“

In Twistringen fand sie eine neue Heimat. Die Eltern kehrten, sobald es ging, in die Eifel zurück. Doch Elisabeth blieb. Durch die Nachbarskinder, ebenfalls junge Erwachsene wie sie, lernte sie Ludwig Wellmann kennen. Den damaligen Fußballstar, der überall nur als „der Bomber von Twistringen“ bekannt war, heiratete Elisabeth Wellmann 1948. Danach zogen die beiden ins Rheinland, wo auch Sohn Ludwig geboren wurde. „Doch die Twistringer wollten meinen Mann unbedingt als Fußballer wieder haben“, erzählt sie weiter.

Sie besorgten der jungen Familie auch eine Wohnung. Hier wurde dann Tochter Waltraud geboren. Da ihr Mann in der Woche auf Montage war und der aktiven Mutter Kinder, Haushalt und Garten nicht reichten, lernte sie nicht nur Schwimmen, sondern nahm auch an Nähkursen teil. Danach nähte sie von Blusen und Hosen bis zum Abendkleid alles, was ihre Familie an Kleidung benötigte. Bis heute. „Mama näht immer noch Schürzen und Elefanten-Stofftiere“, so Waltraud Kuhangel.

Erlös wurde dem Schwimmpark gespendet

Vor drei Jahren verkauften ihre Enkeltöchter diese auf dem Weihnachtsmarkt, der Erlös wurde dem Schwimmpark gespendet. Denn diesem ist die rüstige 100-Jährige bis heute treu. Mehrmals die Woche geht sie schwimmen. „Zusätzlich geht meine Schwiegermutter zweimal die Woche für 20 Minuten auf den Stepper und fährt drei- bis viermal die Woche zu Hause auf ihrem Trimmrad“, ergänzt Ludwig Kuhangel nicht ohne Bewunderung.

Nach dem für sie sehr schmerzvollen Tod ihres Mannes 2008, mit dem sie kurz vorher noch diamantene Hochzeit feierte, nahm sich ihre Familie ihrer an. Seitdem ist sie mittags zum Essen und Klönen bei Tochter und Schwiegersohn. „Aber ich lebe bis heute in meinem Haus, dass mein Mann und ich in den 1950er gebaut haben“, fährt sie fort. „Ich danke meinen Kindern, dass sie mir die Selbstständigkeit lassen.“

Im Garten macht sie alles, was sie noch kann

Im Garten macht sie alles, was sie noch kann. An Weihnachten kocht sie für die Familie – die inzwischen um sechs Enkelkinder und sechs Urenkelkinder angewachsen ist – traditionell den Puter und auch Grünkohl kochen ist ihre Aufgabe. „Und vor Mama ist kein Kreuzworträtsel sicher“, lacht Waltraud Kuhangel. „Bis zum letzten Wort löst sie jeden Tag die Rätsel in der Kreiszeitung.“ Gleichzeitig fügt sie hinzu: „Ich habe meine Mutter nie trübsinnig erlebt, nur fröhlich.“

Was wünscht sich eine Frau, die 100 Jahre alt wird, geistig und körperlich fit ist und von so vielen Menschen geliebt und geachtet wird? „Dass alle meine Lieben gesund und glücklich bleiben.“ Damit schließt sie auch ihre Nachbarn ein, die ihr immer hilfreich zur Seite stehen, sowie viele Freunde und Bekannte.