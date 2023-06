Spielplätze mit Einschränkungen: Stadt plant Grundsatzbeschluss

Von: Gregor Hühne

Perle Twistringens: Die Benutzung des städtischen Vorzeigespielplatzes am Schwimmpark ist nach Einlasskontrolle kostenfrei. © Gregor Hühne

Die Verwaltung der Stadt Twistringen denkt inklusiv, dennoch gibt es kaum Angebote auf den städtischen Spielplätzen für Menschen mit Behinderung.

Twistringen – Die Stadt Twistringen bietet Einwohnern Freizeitflächen und Freizeiteinrichtungen an. Dazu zählen unter anderem Grillplätze, Parks oder Orte zum Bolzen. Doch wie stehen die städtischen Spielplätze in Bezug auf Aufenthaltsqualität und Behindertengerechtigkeit da?

Harm-Dirk Hüppe, Twistringens Erster Stadtrat, hat sich den Bestand angeschaut. 34 Spielplätze zählt die Stadt. „Diese werden laufend unterhalten und auf Sicherheit geprüft“, so Hüppe. Der Zustand sei allgemein hin als „gut“ zu bewerten.

Bei der Prüfung wurde festgestellt, dass vereinzelt Spielgeräte behindertengerecht seien. „Wir haben Spielgeräte für geheingeschränkte Kinder“, führt Hüppe exemplarisch aus. Ein weiteres Beispiel ist das neu eingerichtete Wasserspielgerät auf dem Centralplatz. Ansonsten gebe es keine besonders ausgerichteten Spielgeräte.

„Die Teilhabemöglichkeit aller Menschen an allen Geräten ist aufgrund der Vielfältigkeit nicht erreichbar“, heißt es von der Verwaltung. Geräte für spezielle Einschränkungen seien bisher in Twistringen nicht nachgefragt, führt der Erste Stadtrat aus. Daher seien solche auf den städtischen Spielplätzen noch nicht zu finden.

Brauchen wir noch jeden Spielplatz? Wo können Plätze zurückgebaut, wo ausgebaut werden?

Explizit habe sich die Stadt noch nicht mit dem Thema behindertengerechte Spielplätze auseinandergesetzt. „Zum einen, weil man nicht alle Fälle bedenken kann, zum anderen, weil gerade in Kindergärten und Schulen festzustellen ist, dass Kinder in ihrem Spielverhalten deutlich inklusiver agieren als mancher Erwachsene“, so Hüppe. Behinderte Kinder würden leichter ins Spiel integriert und entsprechend ihrer Möglichkeiten auch in die Nutzung der Spielplatzgeräte einbezogen.

Auch wenn bei der Auswahl der Spielgeräte nicht die Inklusionsfähigkeit bedacht wurde, setze sich die Stadt bei ihren Projekten laut Hüppe für die Berücksichtigung der Behindertenrechtskonvention ein. Die ehrenamtlich Aktiven des Seniorenbeirats oder der FIT (Flüchtlingsinitiative Twistringen) stünden der Stadt mit Rat bei.

Twistringen werde am 4. Juli einen Grundsatzbeschluss zur Spielplatzausstattung im Bauausschuss besprechen, kündigte Bürgermeister Jens Bley an. Dabei gehe es um eine Klassifizierung von Spielplätzen hinsichtlich ihrer Ausstattung. Gelder für eine Umsetzung sollen aber erst im nächsten Jahr in den Haushalt eingestellt werden.

Bley hatte zuletzt während der Sitzung des Sozialausschusses am 15. Juni versichert, dass die Stadt das Thema Spielplätze auf dem Schirm habe. Dabei stellte der Verwaltungschef folgende Fragen: „Brauchen wir noch jeden Spielplatz?“ Wenn sich Quartiere veränderten, „wo können Spielplätze zurückgebaut, wo ausgebaut werden? Wo eignet sich ein Centralspielplatz?“ an dem sich Familien nicht ein bis zwei Stunden, sondern einen halben Tag aufhalten könnten.

Kritik an den Zugangsbedingungen des Spieplatzes beim Schwimmpark

Aus dem Ausschuss kam außerdem von Maria Stenner-Dieckmann (FIT) das Anliegen, den im vergangenen Jahr erneuerten Spielplatz am Schwimmpark zu öffnen. Der Spielplatz gelte als Vorzeigespielplatz in Twistringen. Jedoch ist er abgeschlossen und erst nach einer Gepäckkontrolle kostenfrei während der Öffnungszeiten des Schwimmparks betretbar. „Kann man da nicht was machen?“, „Wir sind dabei, zu überlegen“, entgegnete Bley. Was wohl auf ein neues Zugangssystem hinauslaufe.

Stenner-Dieckmann befand: „Die Spielplätze sind schön, aber langweilig.“ Ob die Stadt die Spielplätze nicht insgesamt bewegungsfreudiger machen könne, auch für Familien und Flüchtlinge, die keinen Garten haben.