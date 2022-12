Wenn der Weihnachtsmann mit der Drehleiter kommt: Spende für die Jugendfeuerwehr

Teilen

Erinnerungsfoto mit dem Weihnachtsmann. © Schmidt

In Großbritannien und den USA kommt der Weihnachtsmann durch den Schornstein geklettert. In Twistringen fährt er mit der Drehleiter der Feuerwehr hoch hinaus und klopft ans Fenster! So geschah es nun zumindest bei einer besonderen Spendenübergabe.

Twistringen - In dem Weihnachtsmannkostüm steckte Marcus Lemke von Radio Twistringen. Er überreiche auf diese unkonventionelle Weise eine Spende von 1600 Euro an die Jugendfeuerwehr Twistringen. Das Geld hatte er zusammen mit Martin Hefkaluk von M. H. Photographie bei einer Weihnachtsaktion gesammelt. Gegen eine Spende von mindestens 50 Euro hatten sie zusammen Weihnachtsfotos mit örtlichen Geschäftstreibenden und ihren Mitarbeitern geschossen.

Obendrauf gab es für die Jungenfeuerwehr einen 1000-Euro-Gutschein für Feuerwehrartikel. Er sei als Weihnachtsmann in Oldenburg unterwegs gewesen, als ein Unternehmen ihn gefragt habe, ob er spontan auch bei der Firmenweihnachtsfeier den Weihnachtsmann spielen könne, erzählt Lemke. Konnte er – und wie es der Zufall so wollte, handelte es sich um eine Firma, die Feuerwehrartikel verkauft. So kam eines zum anderen, und die Firma bedankte sich für Lemkes spontanen Einsatz mit dem Gutschein für die Twistringer Jugendfeuerwehr.

Die Jugendfeuerwehr bedankte sich bei der Übergabe wiederum herzlich für die frühzeitige Weihnachtsbescherung.

Im Vorfeld der Spendenübergabe hatten Lemke und Hefkaluk mit den Truckern vor Kids und der Ram Crew Süd-Oldenburg eine kleine Lichterfahrt durch Twistringen organisiert und Spenden für schwerkranke oder behinderte Kinder gesammelt (wir berichteten). Julien Wessels hielt die Lichterfahrt unentgeltlich auf Video fest.

„Das war eine absolut geile Aktion“, schwärmt Lemke. „Immer wieder gerne!“ Die vielen Zuschauer, positive Rückmeldungen und leuchtenden Kinderaugen hätten ihn darin bestätigt, das Ganze im kommenden Jahr größer aufzuziehen. „Das war nur der Vorgeschmack!“