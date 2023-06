Spatenstich in Heiligenloh: Neues Feuerwehrhaus soll 2024 fertig sein

Von: Gregor Hühne

Symbolischer Baustart: Beim traditionellen Spatenstich dankt Bürgermeister Jens Bley (3.v.l.) allen Beteiligten. © Hühne, Gregor

Der Spatenstich am Dienstag hat den symbolischen Baubeginn für das neue Feuerwehrhaus in Heiligenloh markiert. Der Neubau stellt einen Meilenstein für die Freiwillige Feuerwehr im Ort dar.

Heiligenloh – Der Spatenstich am Dienstag hat den symbolischen Baubeginn für das neue Feuerwehrhaus in Heiligenloh markiert. Der Neubau stellt einen Meilenstein für die Freiwillige Feuerwehr im Ort dar. Nach der Ausschreibung durch die Stadt Twistringen und der Planung durch das Architektenbüro Meyer-Ratz beginnen nun die Erdarbeiten auf dem Grundstück an der Hauptstraße.

Rund 40 Feuerwehrleute und 30 weitere Teilnehmer waren gekommen, als Twistringens Bürgermeister Jens Bley, Ortsbürgermeisterin Anke von der Lage-Borchers, Ortsbrandmeister Carsten Schütte und Architekt Christian Meyer-Ratz die Spaten in die Hand nahmen.

Gruppe: Aktive und ehemalige und vielleicht zukünftige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenloh. © Gregor Hühne

Bley dankte allen Beteiligten und vor allem den ehrenamtlichen Heiligenloher Feuerwehrleuten: „Wir sind stolz auf euch!“ Der Bürgermeister betonte zugleich die gemeinsame Arbeit und Abstimmung zwischen Stadt und Feuerwehr für den Bau des neuen Gerätehauses. Manchmal knirsche es, sagte er, aber man versuche, die Rahmenbedingungen so gut wie möglich zu gestalten. Auch gelte sein Dank der Politik, die die Gelder für den Neubau (rund 1,2 Millionen Euro) freigegeben hat. „Das ist keine Selbstverständlichkeit“, so der Bürgermeister.

Ein zukunftsweisendes Gebäude

Im Rahmen eines Architektenwettbewerbs setzte sich der Entwurf von Meyer-Ratz für den Neubau durch. Die Vorgabe der Stadt war, ein zukunftsweisendes Gebäude zu erhalten, das „den gewachsenen Aufgaben der Feuerwehr gerecht wird“, schrieb die Verwaltung damals. Dabei sollte der Bau auf eine „Weiterentwicklung von Aufgabenspektrum, Technik und Fahrzeuge“ vorbereitet sein. Und das tue der fertige Entwurf.

So gliedert sich die Raumaufteilung des neuen Feuerwehrhauses in eine Fahrzeughalle, Alarmgarderoben, Werkstatt, Lager sowie einen Verwaltungs- und Schulungsbereich mit Räumen für Ausbildung und Aufenthalt, Sanitärräume und Büro.

Fertigstellung im Herbst 2024

Architekt Christian Meyer-Ratz spekuliert auf eine etwa eineinhalb Jahre lange Bauzeit. Seiner Aussage nach könnten die Bauarbeiten bis September 2024 abgeschlossen sein. Dabei sei das Vorhaben „recht speziell“ im Vergleich zu anderen Projekten, so Meyer-Ratz: „Bei der Feuerwehr ist immer viel zu beachten.“ Beispielsweise müsse an eine Gasabsaugung für die Fahrzeuge, an Antirutschmatten, Platz für die Fahrzeuge sowie an Sicherheitsabstände gedacht werden. „Viel Aufwand in der Planung“, fasst er zusammen. Während der Vorbereitungen habe sich sein Architekten-Büro daher viel mit der Feuerwehr-Unfallkasse abgesprochen.

Architekten-Pläne: Das neue Feuerwehrhaus in Heiligenloh soll mehr Platz für Menschen und Maschinen bieten als der alte Standort. Nun beginnen die Erdarbeiten. © Hühne, Gregor

Vorfreude auf das neue Haus herrscht auch bei den freiwilligen Feuerwehrleuten. „Mehr Platz, mehr Sicherheit und moderner“, nennt Sören Bokelmann die Vorteile des Neubaus. Der Heiligenloher ist seit 25 Jahren in der Feuerwehr. Auch für Felix Bretthorst (seit zehn Jahren dabei, und Matthias Kautz (seit 24 Jahren dabei) ist das größere Platzargument ein Grund zur Freude: Heute ziehen sie ihre Brandbekämpfungsausrüstung vor einem Einsatz in der alten Fahrzeughalle an, später gebe es dafür einen eigenen Raum im neuen Feuerwehrhaus.