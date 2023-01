Sorgenkind Sporthalle Heiligenloh: Zustand verschlechtert sich weiter

+ © SchmidT Die Turnhalle in Heiligenloh ist in die Jahre gekommen. © SchmidT

Die Turnhalle in Heiligenloh war zwei Tage lang gesperrt. Was war da los?

Heiligenloh – Die Turnhalle in Heiligenloh ist schon länger ein Sorgenkind. Immer wieder tropft es durch das Dach, und längst steht fest: Da muss was passieren. Nun war die Halle sogar zwei Tage lang gesperrt. Was war da los?

„Wir hatten Hinweise erhalten, dass die Innendecke aufgrund der durchdringenden Feuchtigkeit in Teilen durchnässt ist“, erklärt Twistringens Bürgermeister Jens Bley auf Nachfrage der Kreiszeitung. Weiter führt er aus: „Aus Sicherheitsgründen habe ich daraufhin die Hallennutzung zunächst untersagt, um eine Gefährdung von herabstürzenden Baumaterialien auszuschließen.“

Feuchten Stellen in der Turnhalle Heiligenloh: Netz als Absicherung?

Mittlerweile können Schüler und Vereine die Halle wieder nutzen. Bley: „Unsere Fachleute haben die Halle inspiziert. Wir schließen eine unmittelbare Gefährdung aus, werden jedoch die durchfeuchteten Bereiche schnellstmöglich zusätzlich absichern. Wir prüfen die Möglichkeit und Kosten für ein Netz zur Absicherung der feuchten Stellen. Parallel dazu prüfen wir die Möglichkeit, die Platten mit Feuchteflecken herauszunehmen, beziehungsweise dort ein Loch zu bohren, um Stauwasser zu vermeiden.“

Um größere Investitionen wird die Stadt nicht umhinkommen. Entsprechende Planungskosten sind in dem Entwurf für den Haushalt 2023 eingeplant.

Laut Bley wird Anfang kommender Woche ein bereits beauftragter Planer die Sporthalle in Heiligenloh in Augenschein nehmen. „Er soll bewerten, ob eine Sanierung im Bestand möglich ist oder ein Neubau umzusetzen ist“, so der Verwaltungschef.

In diese Überlegungen soll auch die Frage mit einfließen, wie sich die Heiligenloher Grundschule künftig entwickeln wird. Wenn man sowieso eine Baustelle aufreißt, liegt der Gedanke nicht fern, auch gleich die Schaffung zusätzlicher Ganztagselemente in Betracht zu ziehen.

Immer noch kein Ersatz für abgerissene Halle an der Hohen Straße

Während der Zustand der Heiligenloher Halle immer kritischer zu werden scheint, gibt es immer noch keinen Ersatz für die abgerissene Halle an der Hohen Straße in Twistringen. Zwar ist der politische Beschluss, an der Bahnhofstraße eine Turnhalle samt Bildungs- und Kulturzentrum zu bauen, längst gefallen, bei der Abwicklung mit dem Projektträger kam es jedoch zu Verzögerungen. Zum Hintergrund: Die Stadt erhält für den Neubau Fördergelder vom Bund. Da der Bund jedoch keine Direktförderung an die Kommunen geben darf, bedient er sich für die Abwicklung eines Projektträgers.