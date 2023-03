Selbstbehauptung gegen Mobbing: Großes Projekt in Twistringen mit Videodreh

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Freuen sich auf das Projekt: (v.l.) Beteiligte Akteure des Projekts „Never give up! Never give in!“ © Schmidt

In Twistringen ist ein großes Projekt geplant: Kinder können an Workshops teilnehmen und mit professioneller Unterstützung ein Musikvideo drehen. Das Projekt soll unter anderem die Gemeinschaft stärken und dabei helfen, sich gegen Mobbing zu wehren.

Twistringen – Gib niemals auf. Du bist stärker, als du denkst. Diese Botschaft übermittelt „Ivy´s Song“. Das rockige Lied ermutigt dazu, sich gegen Mobbing zur Wehr zu setzen. Sich nicht alles gefallen zu lassen und an sich selbst zu glauben. Auf Grundlage des Songs ist ein großes Projekt mit einem Videodreh und mehreren Workshops in Twistringen geplant. Rund 100 Kinder und Jugendliche von der fünften bis zur zehnten Klasse können mitmachen. Im Juni geht’s los.

Alles fing damit an, dass die elfjährige Ivy auf ihrer Harfe eine Melodie spielte, die ihr im Kopf herumschwirrte. Ivys Mutter Kristi Heinz, die in der Twistringer Band Beast 51 singt, war sofort fasziniert. Sie nahm die Melodie auf und schickte sie an ihren Bandkollegen Sven Stoppelberg: „Hey, das ist eine coole Melodie! Was kannst du damit machen?“

Inspiriert von der Melodie, die ursprünglich aus dem Stück „Die Quelle“ der Harfenistin Johanna Dammert stammt, entstand innerhalb von zehn Tagen ein Rocklied. Was aber noch fehlte, war der Songtext.

Kristi Heinz grübelte monatelang, hörte das Lied mindestens zehn Mal am Tag. Eines Abends sprudelten die Strophen dann nur so aus ihr heraus. Ihre Tochter hatte unschöne Erfahrungen mit anderen Personen gemacht, und Kristi erinnerte sich auch an ihre eigene Kindheit. Daran, was sie durchmachen musste. „Plötzlich wusste ich, worum es in dem Lied geht.“

Stark machen gegen Mobbing

Mobbing sei ein Problem, das man nicht einfach aus der Welt schaffen könne, weiß sie. „Das wird nie passieren. Aber du kannst dich selbst starkmachen, sodass du, wenn so etwas passiert, darüber stehst und weißt: Es liegt nicht an mir, es liegt an den anderen.“

Zunächst schwebte Kristi Heinz vor, in einer Schul-AG ein Musikvideo mit Schülerinnen und Schülern zu drehen. Das Projekt hätte den Rahmen einer AG jedoch gesprengt. Also wendete sich die Sängerin an den Twistringer Kulturverein Kurt. Der war begeistert von der Idee und brachte den Stein weiter ins Rollen.

Das Projekt läuft nun unter dem Schirm und mit tatkräftiger Unterstützung der Kurtis. Mit im Boot sind außerdem das Gymnasium, die Haupt- und Realschule, die Stadt Twistringen mit dem Jugendhaus, die Katholische Jugend, die Freunde der Alten Ziegelei sowie zahlreiche weitere Akteure, die sich bei den Workshops oder beim Videodreh mit einbringen wollen.

„Never give up! Never give in!“

Das Vorhaben ist überschrieben mit „Never give up! Never give in!“, auf Deutsch: „Niemals aufgeben! Niemals nachgeben!“ Es erstreckt sich über mehrere Monate, vom 3. Juni bis zum 24. September.

Am Montag, 3. Juni, geht es los mit einem Workshop-Tag. Manche Workshops drehen sich um Themen wie Mobbing und Selbstverteidigung, andere darum, wie man ein Video produziert, in der Maske arbeitet, eine Webseite baut oder Pressearbeit macht. Die Workshops dienen somit auch als Vorbereitung für den Videodreh an verschiedenen Orten in Twistringen. Vom 9. bis zum 11. Juni heißt es: „Und Action!“

Statisten für den Videodreh gesucht

Interessierte Kinder können dann als Assistenten für die professionelle Kamera- und Technikcrew praktische Erfahrungen im Bereich der Filmproduktion sammeln. Auch vor der Kamera können sie sich einbringen. Für die Schlussszene hoffen Kristi Heinz, die Kurtis und die anderen Organisatoren sogar auf mindestens 300 Statisten.

Damit nicht genug: „Ivy‘s Song“ soll von einem Kinderchor begleitet werden. Die Kinder, die mitsingen möchten, werden zusammen den Text proben und als Chor professionell aufgenommen.

Über den Sommer soll es weitere Workshops geben, bevor am 24. September die große Premiere ansteht. Dabei soll neben dem fertig geschnittenen Musikvideo auch ein Making-of-Video gezeigt werden, das ebenfalls mithilfe von Schülerinnen und Schüler entstehen soll.

Das Projekt zeigt: Manchmal kann eine Melodie ausreichen, um Großes anzustoßen. „Ich möchte, dass die Kinder in Twistringen zusammenkommen“, sagt Kristi Heinz. „Egal, wo sie zur Schule gehen, egal, wie reich oder arm sie sind, ob sie Deutsch sprechen oder nicht. Und dann machen wir alle zusammen dieses geile Projekt!“

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Organisatoren haben gute Aussichten auf eine Förderung vom Projekt „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in Höhe von fast 50 000 Euro. Zu den Programmpartnern des Projekts gehört das Paritätische Hilfswerk, über den Kristi Heinz den Kontakt gekünpft hat. Auch bei der Bürgerinitiative für Twistringen (Bift) hat Kurt das Songprojekt als Bürgerprojekt-Idee eingereicht.

Eine Anmeldung zu dem Projekt „Never give up! Never give in!“ wird demnächst über eine Webseite möglich sein, genauere Infos folgen.