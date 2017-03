Ja zum Sondergebiet Biogas

Die Biogasanlage in Marhorst soll vom angrenzenden Hof abgekoppelt werden. - Foto: Naturstrom Buschheide

Marhorst - Von Theo Wilke. Die Biogasanlage der Firma Naturstrom Buschheide in Altenmarhorst soll aus der gesetzlichen Privilegierung herausgenommen und unabhängig vom gegenüber liegenden Hof Schwarze betrieben werden. Voraussetzung wäre die Ausweisung als Sondergebiet Biogasanlage. Der Ortsrat Marhorst hat am Donnerstagabend zugestimmt – aber mit dem Hinweis: Aus Gleichbehandlungsgründen müssten in Zukunft ähnliche Anträge auch befürwortet werden.

Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Manfred Rickers im Gasthaus Lehmkuhl nahm der Antrag der Naturstrom in der Anhörung die erste Hürde. Am kommenden Mittwoch wird sich der Ratsausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft damit befassen, mit der möglichen Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Aufstellung eines Bebauungsplans „Sondergebiet Biogasanlage“ befassen.

Vater Hans Heinrich und Sohn Cord-Heinrich Heitzhausen aus dem Winkelsetter Ortsteil Zum Heitzhausen haben die Naturstrom Buschheide gegründet. „Wir haben nicht die Absicht, die Produktionsmenge auszuweiten“, betonen sie. Selbstverständlich würden sie die Bauleitplanung selbst finanzieren; der Stadt Twistringen entstünden keine Kosten. Im Antrag steht unter anderem: „Ortsansässige Landwirte profitieren davon, dass sie zukünftig uneingeschränkt die Schweineställe des Betriebs Schwarze nutzen können.“

Der studierte Betriebs- und Landwirt Cord-Heinrich Heitzhausen begründet das Vorhaben damit, dass eine privilegierte Genehmigung der Biogasanlage Zugriff auf die Schweineställe des Betriebs Schwarze erfordere. Aber eine tiergerechte Betreuung sei aus 18 Kilometern Entfernung „schlecht darstellbar“, so Heitzhausen.

Die Biogasanlage an der Buschheide hat ein Leistungsvermögen von bis zu 795 Kilowatt. Hinzu kommen bald 500 Kilowatt über einen Satelliten-Standort in Neuenmarhorst. Dieser steckt zurzeit noch im Genehmigungsverfahren. Das Ziel: umliegende Häuser über ein Biowärmenetz zu versorgen. Die genehmigte Produktionsmenge liegt bei 2,3 Millionen Kubikmeter Gas pro Jahr. Daraus ergeben sich durchschnittlich 750 Kilowatt Strom.

Der Ortsrat hat sich auch eindeutig zum Stadthaushalt geäußert. Die Ortsbudget-Regelung soll 2017 beibehalten werden. Für das nächste Jahr könne man mit der Verwaltung und den anderen Ortsräten über die von Bürgermeister Martin Schlake geplanten Änderungen reden (Zentrale Organisation im Rathaus für Gräbenreinigung, Wegesanierung und Heckenschnitt). Schlake sei noch erkrankt.

Mit der Verabschiedung des aktuellen Etats könne man nicht länger warten. In die neue Regelung müsse auf jeden Fall ein Gräben-Kataster eingearbeitet werden, so Ortsbürgermeister Rickers, damit die Ortschaften finanziell gerecht berücksichtigt werden.

Im Mai, so Rickers, würden sich die Ortsräte Marhorst und Twistringen mit der Forst treffen, um über die notwendige Sanierung der Wege zu sprechen, die bei den jüngsten Ausforstungen im Dehmse-Waldgebiet beschädigt wurden.