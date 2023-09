Situation bei der Tafel Twistringen entspannt sich im Vorjahres-Vergleich

+ © Ehlers Bei der Lebensmittel-Ausgabe. Im vergangenen Jahr waren viele Tafeln am Limit. © Ehlers

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katharina Schmidt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Das vergangene Jahr hat den Tafeln einiges abverlangt. Die Zahl der Kunden war nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine in die Höhe geschossen, viele Hilfsorganisationen waren am Limit. Bei der Twistringer Tafel hat sich die Lage inzwischen etwas entspannt.

Twistringen – Das vergangene Jahr hat den Tafeln einiges abverlangt. Die Zahl der Kunden war nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine in die Höhe geschossen. Viele Flüchtlinge waren auf Hilfe angewiesen. Gleichzeitig wandten sich immer mehr Menschen an die Tafel, bei denen das Geld angesichts der gestiegenen Kosten für Lebensmittel und Energie hinten und vorne nicht mehr reichte. Es fehlten ehrenamtliche Helfer, um den Andrang zu bewältigen – und auch die gespendeten Lebensmittel wurden zuweilen knapp. Wie ist die Lage aktuell? Wir haben bei der Twistringer Tafel nachgefragt.

Die Situation habe sich im Vergleich zum Vorjahr beruhigt, erklärt Jörg Busse, Geschäftsführer des Caritasverbandes für die Landkreise Diepholz und Nienburg links der Weser. Im Juli dieses Jahres habe die Twistringer Tafel 306 Haushalte versorgt. „Das entspricht 536 Erwachsenen und 274 Kindern. Das ist auch das, was wir leisten können.“

Rückblick: Im Mai 2022 musste die Tafel Twistringen einen Aufnahmestopp ausrufen, wie viele andere Tafeln in Deutschland auch. Zu viele Bedürftige, zu wenig Ware: Die gemeinnützigen Hilfsorganisationen waren am Limit.

Einige Hilfesuchende landen auch jetzt noch auf der Warteliste

Auch jetzt gebe es immer mal wieder Hilfesuchende, die zunächst auf einer Warteliste landen, schildert Gunda Siemers, die sich von Beginn an bei der Twistringer Tafel engagiert. Aber auch die Personen auf der Warteliste könnten nach einer gewissen Zeit bedient werden. „Das reguliert sich von alleine.“ Mal kämen neue Kunden hinzu, mal würden wieder Kapazitäten frei.

Wobei Jörg Busse vermutet, dass zum Beispiel viele von Altersarmut betroffene Senioren, die zum Einkaufen bei der Tafel berechtigt wären, gar nicht erst kommen. „Das kann verschiedene Gründe haben, Scham et cetera.“

Zur Beruhigung der Lage bei der Twistringer Tafel beigetragen haben laut der Caritas Umstellungen in der Organisation der Tafel und das Abflauen des Zuzugs ukrainischer Geflüchteter.

Zahl der Lebensmittelspenden ist auf einem stabilen Niveau

Die Zahl der Lebensmittelspenden ist dem Verband zufolge aktuell auf einem stabilen Niveau. Rund 40 Lebensmittelmärkte in der Region würden regelmäßig Lebensmittel zur Verfügung stellen. Ausgabetag für die Besucher der Twistringer Tafel ist der Donnerstag. Mittwochs und freitags stehen Vor- und Nachbereitungen auf dem Plan: Die Waren müssen abgeholt und sortiert werden, hinzu kommen organisatorische Angelegenheiten.

Personell konnte die Tafel etwas aufstocken, dank Fördergeldern. Die hauptamtlichen Mitarbeiter werden unterstützt durch fünf Arbeitsgelegenheitskräfte und einem Team von Ehrenamtlichen.

Letzteres wurde in jüngster Zeit unter anderem verstärkt durch Flüchtlinge, die einst als Kunden den Kontakt zur Tafel gesucht haben. Nun helfen sie anderen.

Personelle Situation bleibt angespannt

Auch wenn sich die Situation personell etwas entspannt hat: „Wenn zum Beispiel zwei Fahrer mal absagen, kann man ins Straucheln kommen“, erzählt Jörg Busse.

Weitere Ehrenamtliche sind also willkommen (siehe Infokasten). Um den Helfern Sicherheit im Umgang mit Lebensmitteln zu geben – wie lange ist zum Beispiel eine Banane noch gut? – will die Tafel in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer entsprechende Schulungen anbieten.