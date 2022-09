Neuer ökumenischen Chor in Twistringen: Sing!

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Bei einer Probe: Der Chor „Sing!“ singt unter Leitung von Claudia Melcher. © Schmidt

Der Name ist zugleich eine Aufforderung: „Sing!“ nennt sich ein ökumenischer Chor, der sich in Twistringen gegründet hat. Die Initiative ging von Mitgliedern der Churchies aus. Ein Neuanfang.

Twistringen - Zur Vorgeschichte: Die Churchies haben sich nach 25 Jahren aufgelöst, nachdem die Coronazeit den Chor gespalten hatte. Schon jetzt wird deutlich, wie sehr das Singen vielen Menschen gefehlt hat.

Nach so langer Zeit sind die Stimmen ein bisschen eingerostet. Mehr als 20 Menschen stehen bei einer der ersten Proben des Chors „Sing!“ im Pfarrzentrum der St. Anna Kirche im Halbkreis. Sie lockern Muskeln, Gelenke und Stimmen. „Ihr merkt es auch an meiner Stimme, da sind noch Frösche im Spiel“, sagt Chorleiterin Claudia Melcher zu Anfang. Wenige Takte später blickt sie zufrieden in die Runde: „Es wird. Es tackert nicht mehr wie eine Nähmaschine“. Der Chor spielt sich weiter ein, und schließlich bereitet sich ein großes Lächeln auf dem Gesicht der Chorleiterin aus – „wow!“.

„Es ist eine Wohltat. Es tut so gut nach der schweren Zeit für alle“, schwärmt Bettina Palenberg vom Orga-Team des Chores. Sie verweist darauf, dass es wissenschaftlich erwiesen ist, dass beim Singen Glückshormone ausgeschüttet werden. Es ist aber offenbar nicht nur das Singen an sich. „Die Gemeinschaft fehlte so sehr“, so Palenberg. Die Freude am gemeinsamen Singen habe sich nach der Pause sofort wieder eingestellt. Antje Fischer vom Orga-Team nickt. „Es hatte was von Gänsehaut“, sagt sie. „Es war so schön, die Leute wieder zu sehen, mit denen man viel erlebt hat.“ Und ebenso schön sei es gewesen, neue Gesichter zu begrüßen.

Insgesamt zählt der Chor „Sing!“ kurz nach dem Neuanfang rund 30 Mitglieder aus Twistringen, Bassum und Umgebung. „Das sind viel mehr Teilnehmer, als wir dachten“, erzählt Bettina Palenberg vom Orga-Team des Chores. Rund die Hälfte sei bereits bei den Churchies dabei gewesen.

Neue Sängerinnen und Sänder sind im Chor willkommen

Neue Sängerinnen und Sänger sind willkommen. Mitmachen können alle, die Lust am Singen haben und sich inhaltlich mit christlichen und weltlichen Liedern wohlfühlen. Insbesondere weitere männliche Stimmen – bisher sind vier Sänger an Bord – fänden im Chor Anklang. Die Mitglieder proben montags im Pfarrheim der St.-Anna-Kirche. Sollte sich der Termin mit anderen Veranstaltungen dort überschneiden, können sie in Räume der evangelischen Kirche ausweichen.

In einem der ersten Lieder, das die Mitglieder von „Sing!“ einüben, heißt es: „Halte deine Träume fest, lerne, sie zu leben.“ Ein Lied, das laut Claudia Melcher, die den Chor musikalisch auch am Klavier begleitet, gut zu dem Neuanfang passt.

Mitmachen: Wer mitsingen will, sollte sich (auch wegen des Notenmaterials) bei Claudia Melcher anmelden unter 0172/7273220. Bei Proben gelten (zunächst) 2G-plus-Bedingungen: mindestens doppelt geimpft oder geimpft und genesen sowie ein Selbsttest zu Hause vor der Probe.