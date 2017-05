Dr. Martin Winter: „Sind traurig und enttäuscht“

Twistringen - Von Frauke Albrecht. Dr. Martin Winter sorgt in Twistringen für mächtig Gesprächsstoff und Emotionen. Während Patienten traurig, entsetzt und wütend sind, fühlen sich Berufskollegen diffamiert.

Wie berichtet, hatte Winter am Freitag auf Facebook von der drohenden wirtschaftlichen Insolvenz seiner Praxis berichtet, die ihn krank gemacht habe. Er bezichtigt außerdem Kollegen der üblen Nachrede und wirft der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) vor, sich nicht ausreichend zu kümmern.

Die Kommentare ließen nicht lange auf sich warten – Hunderte wünschen dem Arzt gute Besserung, die Emotionen kochen hoch. Am Samstag setzte Winter nach: Er sei krank und bittet alle, das zu akzeptieren. Er wisse nicht, wie es weitergeht.

Bei seinen Kollegen in Twistringen kam der erste Eintrag nicht gut an. „Wir sind traurig und enttäuscht, dass Kollegen diffamiert werden“, nimmt die Ärztin Rea Wilke Stellung. „Wir haben uns riesig gefreut, als Winter anfing, weil wir Patienten abweisen mussten. Wir waren so erleichtert und haben alle, die bei uns um Aufnahme gebeten haben, an Winter verwiesen.“ Wilke kritisiert, dass der Kollege nie das Gespräch mit ihr gesucht habe.

Sie selbst habe vor zwei Jahren begonnen, in Twistringen zu praktizieren. „Ich bin total toll aufgenommen worden. Man muss aber einen längeren Atem haben.“

Meyer-Bexten: Kann Vorwürfe nicht nachvollziehen

Ähnlich äußert sich Beate Meyer-Bexten. „Wir haben vorher Reklame für Winter gemacht“, so die Ärztin. Sie könne die Vorwürfe nicht nachvollziehen. „Wir sind entsetzt.“ Sie habe den Kollegen nur einmal gesehen. „Im Januar beim Ärzte-Stammtisch.“ Seitdem habe sie nicht mehr mit Winter gesprochen. „Von den Problemen wusste ich nichts.“ Auch sie ist überzeugt, dass Winter mehr Geduld haben müsse. Die Ärztin räumt ein, dass der Start der Praxis zu einem etwas ungünstigen Zeitpunkt erfolgt sei. „Nach dem Weggang von Frau Totten waren viele Patienten verunsichert.“ Einige seien nach Bassum gegangen. Um diese zurückzugewinnen, brauche es Zeit. „Er hätte mindestens ein Jahr warten müssen.“

Meyer-Bexten kann sich gut an ihre eigenen Anfänge 1997 erinnern. „Wir haben mit kläglichen 400 Scheinen angefangen – und unsere Praxis wurde nicht subventioniert. Wir hatten für die Übernahme 170.000 Mark bezahlt.“

Kein Kommentar von Dr. Walter Vetter

Dr. Walter Vetter aus Heiligenloh möchte das Vorgehen seines Kollegen nicht kommentieren.

Michael Schmitz, Leiter der Kassenärztlichen Vereinigung Verden, hofft sehr, dass Twistringen nun nicht als ein schlechter Standort angesehen wird. „Wir hoffen auch, dass Dr. Winter weitermacht, und werden ihn unterstützen, wo wir können.“

Schmitz bestätigt, dass der Arzt auf die KV zugekommen sei, mit der Aussage, die Praxis trage sich nicht. Nach Gesprächen sei die KV aber zu dem Schluss gekommen, dass Winter einen guten Start hingelegt habe. Schließlich habe er keine laufende Praxis übernommen, sondern eine neue eröffnet. Der Patientenumfang müsse wachsen. Die Fallzahlen hätten innerhalb kürzester Zeit fast den Durchschnitt erreicht. Die Prognose sei gut.

Laut Schmitz hatte Winter von der KV die Zahlung einer Umsatzgarantie erbeten. „Dieses Mittel wenden wir nur an, wenn eine Unterversorgung droht“, so Schmitz. Die KV habe ihm eine betriebswirtschaftliche Beratung angeboten, eine Abrechnungsberatung und eine Prüfung der Liquidität. „Wir sind sehr an einer Fortführung interessiert.“ Denn eines sei sicher: Die Suche nach einem anderen Versorger werde mühsam.

Bernhard Landwehr, Vorsitzender des Sozialverbandes, sieht aber auch die Twistringer in der Pflicht. „Ich hoffe sehr, dass die Leute nun wachgerüttelt sind.“ Es werde viel geredet – „nicht immer nur Gutes“. Er wisse von vielen, die bei auswärtigen Ärzten in Behandlung seien. „Die sagen immer, dass sie wechseln wollen, tun es aber nicht.“

Stellungnahme von Dr. Winter:

„Ich stehe mit dem Rücken an der Wand“, erläutert Dr. Martin Winter in einem Gespräch mit dieser Zeitung seine Situation. Gerüchten zufolge, wonach er seine Praxis weiter führen werde, erteilt er – vorerst – eine Absage. „Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie es weitergeht. Ich brauche Zeit.“ Die derzeitige Situation lasse ihm keinen Spielraum, nehme ihm die Luft zum Atmen. „Ich kann die Löhne nicht mehr zahlen“, sagt er. Und daran sei die Kassenärztliche Vereinigung (KV) nicht ganz unschuldig. Die KV hätte die Abschlagszahlungen eingestellt, mit der Begründung, dass er krank sei. Winter wirft der KV außerdem eine außerordentlich schlechte Beratung vor. Wenn er gewusst hätte, dass in zwei Praxen – Lampe und Meyer-Bexten – die nächste Generation sozusagen in den Startlöchern steht, um einzusteigen, wäre er nicht nach Twistringen gekommen. Er habe auch nicht damit gerechnet, mindestens sechs Quartale überbrücken zu müssen. Dazu reiche das Eigenkapital nicht. Man habe ihn sehenden Auges ins Verderben geschickt. „Ich bin unglaublich enttäuscht.“ Er sei als selbstständiger Arzt nicht unerfahren. Vor Jahren hatte er bereits eine Praxis in Bremen. Die Situation in Twistringen sei aber eine ganz andere. In zwei bis drei Jahren werde es dort eine Unterversorgung geben. Solange aber könne er nicht warten.