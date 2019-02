Trotz Hausverbot: 20-Jähriger schlägt Mitarbeiterin in Shisha-Bar

Ein 20-Jähriger hat am Sonntag die Mitarbeiterin einer Shisha-Bar in Twistringen bedroht und geschlagen. Der junge Mann hatte bereits Hausverbot.

Twistringen - Der 20-Jährige ging am frühen Sonntagmorgen in die Shisha-Bar in Twistringen, obwohl er dort bereits Hausverbot erteilt bekommen hatte. Das teilt die Polizei mit.

Die Mitarbeiterin wollte ihm den Zutritt daher verwehren, daraufhin schlug der Mann ihr ins Gesicht und bedrohte sie mit einem Messer. Der Täter konnte vor Ort durch die Polizei gestellt werden, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)