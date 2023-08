Shisha-Bar brennt in Twistringen ab: Nothaltestelle für Schulkinder eingerichtet

Von: Fabian Raddatz

Ein Brand in der Twistringer Innenstadt forderte am Donnerstagmorgen die Einsatzkräfte. Das Feuer war wohl in einer Shisha-Bar ausgebrochen.

Twistringen – Einsatz am frühen Morgen, gegen 6 Uhr, in der Twistringer Innenstadt: Eine Bewohnerin im Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses bemerkte bei sich Brandrauch und alarmierte die Feuerwehr. Der Frau gelang es, sich noch ins Freie zu retten, musste vor Ort aber vom Rettungsdienst behandelt werden – es bestand der Verdacht, dass sie im Schlaf Rauchgase eingeatmet haben könnte.

Das Gebäude war nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. © Nord-West-Media TV

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, war das Erdgeschoss, in dem sich eine Shisha-Bar befindet, komplett verraucht. Es bestand sogar die Gefahr einer Rauchgasdurchzündung, jedoch konnte die Feuerwehr den Brand sehr schnell unter Kontrolle bekommen. Das Wohnhaus ist aber aktuell nicht mehr bewohnbar.

Wie hoch der Sachschaden ist und was den Brand verursacht hat, ermittelt nun die Polizei. Da sich direkt gegenüber des Brandobjekts die örtliche Grundschule mit mehreren hundert Schulkindern befindet und der Marktplatz, wo eigentlich die Schulbusse die Kinder absetzen, von der Feuerwehr belegt war, musste besprochen werden, ob überhaupt der Schulbetrieb stattfinden kann.

Die Schulleitung, in Absprache mit der Polizei, hat sich schließlich für den Schulbetrieb entschieden. Die Polizei hat dazu an der nahegelegenen B51 eine Nothaltestelle für die Schulbusse eingerichtet und die Buskinder als auch die anderen ankommenden Schulkinder in Empfang genommen und zusammen mit den Lehrkräften zur Schule begleitet.