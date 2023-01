Seniorenbeirat und Gleichstellungsbeauftragte wollen Notfallbänke für Twistringen

Von: Katharina Schmidt

Notruf-Plaketten an Sitzbänken gibt es zum Beispiel schon in Syke, wie hier an der Bassumer Landstraße. © Schmidt

Bei medizinischen Notfällen sollen Notfallbänke in Twistringen den Bürgern bald helfen, Hilfe zu rufen. Auch Nummern bei häuslicher Gewalt sind im Gespräch.

Twistringen – Das Atmen fällt plötzlich schwer, Schmerzen ziehen in die Brust. Zum Glück ist dort eine Bank. Der leidende Mann setzt sich und wählt die 112. Ein Mitarbeiter der Rettungsleitstelle fragt nach dem Standort. Panik kommt zu den Schmerzen hinzu: Wo genau befindet er sich gerade? Der Mann, der dringend Hilfe benötigt, weiß es nicht. Anderes Szenario: Eine Frau bringt die Kinder zur Kita. Sie ist froh, rauszukommen, und zieht die Jacke enger um sich. Unter dem Stoff spürt sie die Blutergüsse an ihrem Körper. Ihr Blick bleibt an der Aufschrift einer kleinen Plakette an einer Parkbank hängen: „Du bist von häuslicher Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe.“

Die Situationen sind ausgedacht. Sie dienen als Beispiele dafür, in welchen Fällen kleine Plaketten an Sitzbänken Menschen retten können. In Twistringen könnte es in Zukunft sowohl Plaketten mit einem 112-Notrufsystem geben als auch solche mit Nummern für Hilfstelefone bei häuslicher Gewalt.

Das Notrufsystem: Eine einzigartige Standort-Nummer die bei der Leitstelle hinterlegt ist

Der Seniorenbeirat setzt sich dafür ein, alle Bänke im Twistringer Stadtgebiet mit Plaketten zu versehen, auf denen die Notrufnummer 112 angegeben ist. Zusätzlich soll auf den Plaketten jeweils eine individuelle Standortnummer stehen. Bei einem Notruf können Hilfesuchende der Leitstelle diese Nummer nennen. Die Rettungskräfte wissen dann sofort, wo sie gebraucht werden. Die entsprechenden Koordinaten sind bei ihnen hinterlegt. Solche Systeme gibt es zum Beispiel bereits in Syke und Weyhe.

Hedwig Harms, Vorsitzende des Seniorenbeirats, stellte das Konzept am Donnerstagabend dem Ausschuss für Senioren, Gleichstellung, Tourismus, Kultur und Schwimmpark vor. Solch ein System wäre in ihren Augen zum Beispiel wichtig für Fahrradfahrer, die auf weiter Flur einen Notfall erleiden.

„Das ist eine umfangreiche Maßnahme und nicht von heute auf morgen getan“, erklärte sie. Es müsse ein umfangreiches Bankkataster erstellt werden. Das gehe nicht ohne die Hilfe der Ortschaften. Erschreckend sei der Zustand vieler Bänke.

Fritz Wüppenhorst (FDP) steht den Notrufplaketten skeptisch gegenüber. Damit würde die Stadt „rückwärts fahren“, kritisierte er. Um unterwegs den Notruf zu wählen, bräuchte man ein Handy. Und wer ein Handy habe, könne mit wenigen Klicks seinen Standort senden.

Bürgermeister Jens Bley entgegnete: „Ich glaube nicht, dass das ein Schritt rückwärts ist.“ Er habe schon ein paar Mal erlebt, dass Menschen, die unter Stress stehen, es kaum noch hinkriegen, zu sagen, wo sie sind. In solchen Fällen funktioniere es unter Umständen nicht, noch irgendwas am Handy rumzutippen. Dieter Cordes, CDU-Ratsherr und Polizeibeamter, bekräftigte das. „Die 112 zu wählen, werden viele dann noch hinbekommen.“

Die Notrufbeschilderung hat der Seniorenbeirat als Projektidee bei der Bürgerinitiative für Twistringen (Bift) eingereicht. Die Bift sammelt Geld für Projekte, die Twistringen voranbringen sollen.

Häusliche Gewalt: Brötchentütenaktion einmal im Jahr laut Gleichstellungsbeauftragter Heike Harms nicht ausreichend

Am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen gibt es jedes Jahr Aktionen, um auf Hilfsangebote für Opfer häuslicher Gewalt aufmerksam zu machen. Zum Beispiel werden Kontaktdaten auf Brötchentüten gedruckt. Aber: „Einmal im Jahr Brötchentüten reicht sicherlich nicht aus“, verdeutlichte Twistringens Gleichstellungsbeauftragte Heike Harms im Ausschuss. Sie plädierte für Plaketten mit Hilfenummern an ausgewählten Bänken. Auch so etwas gibt es schon in anderen Kommunen.

Daniela Masurenko (CDU) schlug außerdem vor, entsprechende Nummern an Schultüren aufzuhängen.

