Senioren-Quartier in Twistringen: Eröffnung für November geplant

Von: Katharina Schmidt

Baustellenbesichtigung: Architekt Hinderikus Alberts (rechtes Bild, v.l.) und Klaus Rademacher von Emvia Living zeigen den Fortschritt. © Schmidt

Die Bauarbeiten für das Senioren-Quartier an der Steller Straße in Twistringen gehen in die finale Phase.

Twistringen – An der Steller Straße in Twistringen, Ecke Schwarzer Weg, entsteht ein Senioren-Quartier mit 99 Einzelzimmern. Zu Spitzenzeiten haben auf der Baustelle täglich 60 bis 70 Menschen gewerkelt. „Da hat man gefühlt alle sieben Meter einen anderen Radiosender gehört“, erzählt Architekt Hinderikus Alberts mit einem Schmunzeln. Inzwischen ist es etwas ruhiger geworden. Das Gröbste ist erledigt und die Bauarbeiten gehen in die finale Phase.

Das Senioren-Quartier wird vollstationäre Pflege anbieten, Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege. Bauherrin ist die Specht Gruppe aus Bremen. Die Firma d.h.g. aus Bruchhausen-Vilsen errichtet das Gebäude. Betreiben wird das Quartier letztlich die Emvia Living Gruppe aus Hamburg. Im November können die ersten Senioren voraussichtlich einziehen.

Gespräche mit potenziellen Bewohnern

Die Außenfassade mit Akzenten aus zartem Grün und Gelb ist fertig. Im Inneren geht’s ebenfalls gut voran: Der Boden ist komplett verlegt, auch wenn sich die Holzoptik zum Teil noch unter Abdeckvlies verbirgt. Aktuell sind Handwerker zum Beispiel dabei, in den Fluren an den Wänden einen Rammschutz anzubringen. Außerdem werden technische Systeme angeschlossen, zum Beispiel für Notrufe.

Parallel laufen Gespräche mit potenziellen Bewohnern und Mitarbeitern. In zwei Wochen will Emvia Living ein Büro im Gebäude einrichten, um stets als Ansprechpartner vor Ort zu sein. 70 Personen – darunter Pflegekräfte, Betreuungskräfte, Haustechniker, Verwaltungs- und Küchenmitarbeiter – werden voraussichtlich in dem Senioren-Quartier arbeiten. Das berichtet Klaus Rademacher, der bei Emvia Living den Bereich „Eröffnungen und neue Einrichtungen“ leitet. Er wirkt zuversichtlich, auch wenn die Situation am Arbeitsmarkt angespannt ist. „Wir haben einen Fachkräftemangel in Deutschland, das merken wir auch.“

Die Bauarbeiten gehen in die finale Phase. © Schmidt

Die Coronapandemie ist ebenfalls nicht spurlos an dem Bauprojekt vorbeigezogen. Laut Architekt Hinderikus Alberts gab es Lieferschwierigkeiten. Dennoch liege der Bau des Quartiers völlig im Zeitrahmen.

Die Zimmer sind rund 25 Quadratmeter groß und haben alle ein eigenes Badezimmer. In einer Großküche im Erdgeschoss wird jeden Tag mehrmals frisch gekocht. Die Bewohner können das Essen entweder in einer von fünf Wohnküchen essen oder in einem Restaurant. Zum Konzept gehören zudem ein Friseur und ein öffentliches Café – „wir wollen eine Begegnungsstätte schaffen“, so Rademacher. Das Grundstück ist circa 8000 Quadratmeter groß, sodass neben dem Gebäude Platz für Garten und Natur bleibt.