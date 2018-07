Mühlenapotheke feiert zwei Jubilarinnen

Seit 25 Jahren dabei

+ Elfi Wolle

Twistringen - Seit 25 Jahren stehen Elfi Wolle und Marion Kerls dem Twistringer Apotheker Michael Uhlhorn „immer hilfreich zur Seite“. Bereits am ursprünglichen Standort an der Steller Straße haben die Jubilarinnen am 1. Juli 1993 angefangen.