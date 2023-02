24 Stunden Partyspaß

Von: Sabine Nölker

Der Schwimmpark Twistringen soll im Mai Spielwiese für Familien und Cliquen werden. © FÖRDERKREIS SCHWIMMPARK

Zwölfköpfiges Team plant Schwimmparkfest in Twistringen für den 5. und 6. Mai.

Twistringen – Im Mai soll es ein großes Schwimmparkfest in Twistringen geben. Für rund 24 Stunden wird das Bad zur „Spielwiese“ für Familien, Cliquen, Nachbarschaften und Kollegen. Geplant sind ein bunt gewürfeltes Programm sowie ein Spaß-Triathlon am 5. und 6. Mai.

Die Idee kam vonseiten der „Twuster Engel“ schon vor zwei Jahren auf. Ein Fest im Schwimmpark für den Schwimmpark für alle Generationen. Nun soll diese Idee umgesetzt werden. Mit zum Orgakreis gehören der Förderkreis Schwimmpark, die Stadt Twistringen, der Kulturverein Kurt, die Martin-Luther-Kirche sowie die St. Anna Kirche und Kioskbetreiber Janni Iqbal. Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ plant ein zwölfköpfiges Team seit einigen Wochen dieses besondere Event und sprudelt geradezu über mit Ideen.

Bühnenprogramm mit Limberg & Limberg

Der Freitag soll ganz im Zeichen der Jugend und Junggebliebenen stehen. Ab 18 Uhr gibt es ein buntes Bühnenprogramm. Unter anderem wird das Musikduo Limberg & Limberg zu Gast sein. Es gibt Gegrilltes und kühle Getränke, während die Twuster Engel die Zuschauer mit einem Iron-Man-Triathlon ab 18.30 Uhr bis in die Morgenstunden wachhalten. Vorab wird es eine kleine ökumenische Andacht geben.

200 Meter Schwimmen – 20 Kilometer Radfahren – 5 Kilometer Laufen in der Staffel stehen am Samstagmorgen für Familien, Cliquen, Nachbarschaften und Firmen an. Bei einem Spaßtriathlon müssen die Teilnehmer nicht ihre Schnelligkeit beweisen, sie dürfen vielmehr ihren Erfindungsreichtum unter Beweis stellen: Wer hat den coolsten Team-Namen, wer das lustigste Kostüm? Und während die Sportlerinnen und Sportler ihre Runden beziehungsweise Bahnen ziehen, erwartet die Gäste ein buntes Rahmenprogramm.

Spaßtriathlon am Samstag

„Der Eintritt am Samstag ist für einen guten Zweck“, so Peter Schwarze, Vorsitzender des Förderkreis Schwimmpark. „Wir möchten mit dem Erlös des Wochenendes Schwimmkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene finanzieren.“

Am Freitagabend verzichten die Organisatoren auf den Eintritt, bitten aber um eine Spende.

Was im Einzelnen an Attraktionen die Besucher erwartet, bleibt vorerst ein Geheimnis. Soviel sei jedoch verraten: Es werden sich die Vereine und Gruppierungen Spiele im und rund um das Wasser anbieten, die alle mit dem Thema „Sommer, Sonne, Wasser“ zu tun haben. Am Samstagnachmittag sind die Bands Könnnix und Greyhound für Auftritte gebucht, die direkt nach der Siegerehrung beginnen. Der Tag endet mit der normalen Schließzeit. Es gibt reichlich Speisen und Getränke.

Anmeldungen für den Spaß-Triathlon sind ab sofort formlos möglich. Die Teilnahmegebühren betragen für Privatpersonen 3,33 Euro pro Person und für Firmen 33 Euro.

Für alle Teams gilt: Wer sich einen lustigen Team-Namen und ein lustiges Kostüm aussucht, kann dafür am Ende bei der Siegerehrung ganz oben auf dem Treppchen stehen.