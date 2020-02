Das Freibad wird teurer: Der Schwimmpark Twistringen erhöht die Preise

Der Freibadbesuch in Twistringen wird in der kommenden Saison teurer.

Auf höhere Eintrittspreise müssen sich die Besucher des Schwimmparks Twistringen zur neuen Badesaison einstellen. Gleichzeitig werden einige Vergünstigungen gestrichen.

Twistringen - Zur Erhaltung und zur weiteren Attraktivitätssteigerung des Schwimmparks – der Unterhalt ist seit Jahren nicht kostendeckend – müssten die Gebühren angepasst werden, erläuterte Erster Stadtrat Harm-Dirk Hüppe im Ratsfachausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft. Zurzeit laufen Sanierungsmaßnahmen für rund 340.000 Euro.

Außerdem erklärte Hüppe, dass im Schwimmpark in Zukunft für die laufende Unterhaltung der Becken mindestens 50.000 Euro pro Jahr investiert werden müssten.

Schließlich änderte der Fachausschuss die Sitzungsvorlage und Empfehlung ab. Mit fünf Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen votierte das Gremium unter dem Vorsitz von Frank Hömer (CDU) für das neue Gebührenpaket.

Schwimmpark: Erwachsene zahlen 50 Cent mehr

Erwachsene zahlen für die Einzelkarte nun 3,50 statt drei Euro, für die Zehnerkarte statt 27 künftig 28 Euro, für die Saisonkarte statt 60 jetzt 80 Euro. Für Kinder und Jugendliche vom vierten bis zum vollendeten 21. Lebensjahr gilt: zwei statt 1,50 Euro (Einzel), 15 statt 13,50 Euro (Zehner), 40 statt 30 Euro (Saison).

Die Familienkarte (auch für eingetragene Lebenspartnerschaften, nichteheliche Lebensgemeinschaften mit gleichem Wohnsitz und Alleinerziehende) kostet 140 Euro insgesamt – ein Antrag von der CDU. Die Verwaltung wollte dagegen eine Familienkarte für zwei Personen zu 120 Euro plus zehn Euro pro minderjährigem Kind.

Die Verwaltung scheiterte auch mit dem Vorstoß, die Ermäßigung für Schwerbehinderte sowie Wehr- und Ersatzdienstleistende komplett zu streichen. Der Ausschuss einigte sich allerdings darauf, zumindest Schwerbehinderte wie bisher zu berücksichtigen.

Schwimmbad in Twistringen auch für Hilfsbedürftige

Vergünstigungen für Sozialhilfeempfänger, so die Verwaltung, seien zwar vertretbar, aber diese Menschen würden bereits Geld für Freizeitaktivitäten erhalten, dazu gehöre auch ein Freibadbesuch. Durch die jetzige Anhebung der Altersgrenze auf die Vollendung des 21. Lebensjahres bei den Eintrittskarten würden Vergünstigungen für Schüler, Bundesfreiwillige und Auszubildende automatisch mit berücksichtigt.

Um die Notwendigkeit der Gebührenanpassung zu verdeutlichen, hatte die Stadtverwaltung neben einem Vergleich der Eintrittspreise mit den Nachbarkommunen auch eine Übersicht der jährlichen Aufwendungen und Erträge für den Schwimmpark am Steller Moor vorgelegt. Für 2019 gibt es noch kein endgültiges Ergebnis.

Im Jahre 2015 verbuchte die Stadt rund 148.000 Euro an ordentlichen Erträgen (Einnahmen), dagegen Aufwendungen (Ausgaben) von etwa 372.460 Euro. Ein Jahr später waren es gut 142.347 Euro als Plus, aber knapp 383.000 Euro an Aufwendungen. 2017 folgten rund 121.500 Euro als Ertrag und etwa 403.000 Euro an Ausgaben.

Schließlich verbuchte die Verwaltung für 2018 mit knapp 154.000 Euro erheblich mehr Erträge, andererseits aber fast 367.000 Euro an Aufwendungen.

Twistringer Freibad bleibt ein Zuschussbetrieb

Das Freibad bleibt, und das wundert niemanden, auch in Zukunft ein Zuschussbetrieb. Die Stadt rechne in den nächsten Jahren nicht mit einer weiteren wirtschaftlichen Belebung und damit verbundenen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, betonte Erster Stadtrat Hüppe. Und: „Twistringen muss daher insbesondere in den defizitären Bereichen durch die direkte Einnahmequelle zur Haushaltsentlastung beitragen.“