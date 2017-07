Schweres Unwetter zieht über Twistringen hinweg

Twistringen - Eines der schwersten Unwetter der letzten Jahre wütete am Freitagabend über Twistringen.

Abgeknickte Bäume und überflutete Straße riefen nicht nur die Ortsfeuerwehren der Stadt auf den Plan, auch die Feuerwehr aus Bassum und das THW kamen zum Einsatz. "Hauptsächlich, um Pumpen zu stellen", so Stadtbrandmeister Heinrich Meyer-Hanschen.

+ Twistringen unter Wasser. © Sabine Nölker

Auch Stunden nach dem Einsatz waren die Einsatzkräfte noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Landesstraße nach Vechta und von Natenstedt nach Colnrade und auch die Lindenstraße in Twistringen mussten voll gesperrt werden. Am Rathaus hatte sich ein See gebildet, der etwa einen halben Meter tief war.

sn