Schwarze Sterne über der Alten Ziegelei

Twistringen - Von Theo Wilke. Mit den Black Star Riders aus den USA haben sich die Twistringer Ziegelei-Freunde ein echtes Highlight als Samstags-Headliner für das Ziegelei Open Air im Juni an Land gezogen. „Über der Alten Ziegelei gehen die Sterne auf“, verkündet Pressesprecher Joachim Rosche.

Die Band, die 2012 aus den legendären Thin Lizzy entstanden ist, habe sich mit ihrem dritten Album „Heavy Fire“ endgültig von ihrem übermächtigen Erbe freigeschwommen und sorge auch unter neuer Flagge für Begeisterung unter den Rock-Fans, sagt Organisator und Vereinsvorsitzender Rene Beckmann.

„Das aktuelle Album schlägt dabei gekonnt eine Brücke zwischen alt und neu und wurde zu Recht mit dem Einstieg in die Top Ten der deutschen Charts belohnt“, so Beckmann. Live funktioniere die Mischung aus neuen Songs und alten Klassikern ohnehin. Beispielsweise die gefeierten Live-Auftritte auf dem Rock Hard Festival oder dem Wacken Open Air hätten dies bewiesen. „Spätestens, wenn Scott Gorham das Riff von ‘The Boys Are Back in Town’ anspielt, geht bei Freunden der Rockmusik das Herz auf“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Die Songs sind griffig und eingängig, die Stimme eine starke Röhre, die Instrumentalarbeit eruptiv und der Sound ozeanisch“, schwärmt Ziegelei-Pressesprecher Joachim Rosche.

Twistringen sei bislang die einzige bestätigte Headline-Show bundesweit für die Black Star Riders im Juni. Beim Ziegelei Open Air (9. bis 11. Juni) stehen auf dem Line-up unter anderem auch die britischen Blues-Rocker King King, aus Bremen Legende Rumble on the Beach, aus Schweden Imperial State Electric, aus dem Libanon Who Killed Bruce Lee und, wie könnte es anders sein, die seit einigen Jahren an der Ziegelei gefeierten Wohnraumhelden.

Infos und Tickets auf der Ziegelei-Homepage.