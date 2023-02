Schulzentrum Twistringen: Förderkreis erwacht aus dem Dornröschenschlaf

Von: Katharina Schmidt

Blick in eines der neuen Klassenzimmer im Erweiterungsbau der Haupt- und Realschule Twistringen. Archi © Schmidt

Der Förderkreis der Haupt- und Realschule Twistringen ist nach rund zwei Jahren aus dem Dornröschenschlaf erwacht und steckt voller Tatendrang. Außerdem gibt es eine neue Schulleiterin.

Twistringen – An der Haupt- und Realschule Twistringen tut sich was. Der Förderkreis der Schule ist nach rund zwei Jahren aus dem Dornröschenschlaf erwacht und steckt voller Tatendrang. „Wir befinden uns in einer Zeit des Umbruchs und der Veränderung“, heißt es in einem Flyer des neuen Förderkreises.

Die offensichtlichste Veränderung in jüngster Zeit ist der neue Erweiterungsbau der Schule, der im vergangenen Jahr eingeweiht wurde. Seit Anfang des Monats gibt es außerdem mit Olga Gaumann eine neue Schulleiterin. Nachdem die frühere Schulleiterin Andrea Formella in Pension gegangen war, hatte Konrektorin Miriam Bastin einige Monate lang kommissarisch das Ruder übernommen.

Mit neuen Schwung in Richtung Zukunft in der Haupt- und Realschule Twistringen

Mit neuem Schwung soll es nun also in Richtung Zukunft gehen – „aber dazu braucht diese Schule auch uns als Förderverein. Wir müssen diesen Förderkreis auf jeden Fall erhalten und zum Leben erwecken“, sagt Tessa Feldmann. Sie gehört zu den Müttern, die den 2006 gegründeten Verein jetzt aus der Versenkung holen.

Dass er damals zum Erliegen gekommen war, hatte unter anderem mit einem Mangel an Vorstandsmitgliedern zu tun.

Der neue Vorstand des Förderkreises hat sich aus den Reihen der Elternsprecher zusammengefunden. Er besteht aus: Tessa Feldmann, Nora Jürgens, Verena Kindler, Petra Meyer und Maren Thies. Vor rund einer Woche hatten sie ihre erste Vorstandssitzung – wobei sie das Wort Vorstand gar nicht so gerne nutzen, sie sprechen lieber von einem Team.

Selbsterklärte Ziele des Förderkreises sind: Bestmögliche Voraussetzungen für die Entwicklung der Kinder schaffen, das Vertrauensverhältnis zwischen Elternschaft, Lehrern und Schülern pflegen und die Schularbeit ideell und materiell fördern. „Die Schule darf jederzeit an uns herantreten, wenn sie Unterstützung braucht“, verdeutlicht Verena Kindler.

Der Förderkreis könnte sich zum Beispiel vorstellen, in Zukunft Projektwochen zu unterstützen oder sogenannte „Bewegungskisten“ für draußen anzuschaffen, die mit ihrem Inhalt Bewegung auf dem Schulhof fördern. „Wir haben ganz viele Ideen“, erzählt Tessa Feldmann.

Förderkreis der Haupt- und Realschule Twistringen sucht Unterstützer und Mitglieder

Zu den ersten Aufgaben gehört nun aber erst einmal, die bestehenden Mitglieder zu pflegen sowie neue Mitglieder und Förderer zu gewinnen. „Jegliche Firmen die hier im Umland sind, dürfen uns gerne unterstützen“, so Verena Kindler.

Auch über weitere aktive Mitstreiter würde sich das Team vom Förderkreis der Haupt- und Realschule sehr freuen. „Es macht Spaß!“ wirbt Tessa Feldmann.

Aktiv im Förderverein: (v.l.) Marisa Kappe, Kinga Weymann, Verena Kindler, Tessa Feldmann und Nora Jürgens. © Schmidt

Ein anstehender Termin, auf den der Förderkreis aufmerksam macht, ist ein Frühlingsbasar an der Schule am Freitag, 10. März, von 15 bis 18 Uhr in der Haupt- und Realschule. Die Schülerinnen und Schüler haben viele Stände vorbereitet. Selbstgebastelte Dekoartikel, Leckereien, Spiele und vieles mehr erwarten die Gäste bei der öffentlichen Veranstaltung. Die Schule befindet sich an der Feldstraße 8 in Twistringen.

Der Erlös von diesem Frühlingsbasar geht an den neu erwachten Förderkreis und soll auf diesem Wege allen Schülerinnen und Schülern des Schulzentrums zugutekommen.

Kontakt: Der Förderkreis ist per E-Mail erreichbar unter fk-hrs-twistringen@web.de oder unter der Mobilnummer 0152/24277260 (Kontakt auch per WhatsApp). Der Mindestmitgliederbeitrag liegt bei zehn Euro pro Jahr. Weitere Infos gibt es online unter www.schulzentrum-twistringen.de/foerderkreis