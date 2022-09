Medienkonsum, Übergewicht, Karies: Schuleingangsuntersuchungen zeigen Probleme auf

Von: Katharina Schmidt

Zu viel Fernsehen und zu wenig Bewegung: Immer mehr Kinder haben motorische Probleme. © dpa

Alarmierende Ergebnisse: Die Schuleingangsuntersuchungen im Landkreis Diepholz zeigen bei vielen Kindern massive Defizite auf. Auch in Twistringen.

Twistringen – Die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen im Landkreis Diepholz sind alarmierend. Viele Kinder haben Schwierigkeiten, einen Stift richtig zu halten oder zehn Sekunden lang zu hüpfen. Karies, Übergewicht, Sprachschwierigkeiten und hoher Medienkonsum sind weitere Probleme oder Risikofaktoren. Insbesondere auch in Twistringen.

Die Daten untermauern das Vorhaben des Landkreises Diepholz, in Twistringen zusammen mit vielen Akteuren ein Netzwerk für Frühe Hilfen aufzubauen – so wie bereits in anderen Kommunen. Bei der Gründungsveranstaltung stellte Elke Schneider vom Kinder-, Jugend- und Gesundheitsdienst des Landkreises Diepholz Erkenntnisse aus den Schuleingangsuntersuchungen für das Schuljahr 2021/2022 vor.

Sie verdeutlichte: „Ziel der Schuleingangsuntersuchungen ist nicht zu überprüfen, ob das Kind versagt oder gewonnen hat, sondern dass es einen möglichst guten Start in die Schule hat.“ Im gesamten Landkreis Diepholz wurden 2338 Kinder untersucht, 120 davon kamen aus Twistringen.

Medienkonsum: Zu lange vor der Spielekonsole oder dem Fernseher

Im Landkreis Diepholz nutzt ein Drittel der Kinder schon vor der Einschulung elektronische Medien länger als eine Stunde täglich. Fast jedes zehnte Kind sitzt nach der Kita mehr als zwei Stunden vor Fernseher, Spielekonsole oder anderen elektronischen Geräten. Die Zahlen beruhen auf Angaben der Eltern.

Und in Twistringen? Die Statistik legt nahe, dass die Kinder in der Delmestadt noch mehr Zeit vor Displays verbringen. Die Hälfte der Kinder in Twistringen nutzt nach den Angaben, die im Zuge der Schuleingangsuntersuchungen erhoben wurden, elektronische Medien mehr als eine Stunde täglich. Auch die Zahl derer mit einem Medienkonsum von mehr als zwei Stunden pro Tag liegt in Twistringen höher.

Netzwerk Frühe Hilfen Das Netzwerk Frühe Hilfen wendet sich an alle Familien und trägt zum gesunden Aufwachsen von Kindern bei. Damit die Angebote und Möglichkeiten die Familien in ihren Lebenswelten erreichen, ist eine Vernetzung im Sozialraum wichtig: Dort, wo die Familien leben. In der sozialräumlichen Gestaltung der Netzwerke geht es darum, die Akteure der in ihrem Sozialraum zusammenzuführen und gemeinsam für die Familien unter Berücksichtigung von Bestehendem ein breit gefächertes Angebot früher Hilfen zu entwickeln und zu bewahren. Das Netzwerk Frühe Hilfen im Landkreis Diepholz wird seit dem Jahr 2013 sozialräumlich aufgebaut.

Besser schneiden laut Elke Schneider weniger ländliche Kommunen wie Stuhr oder Weyhe ab. „Kindersendungen sind auf schnelle Bildwechsel ausgemacht“, erklärte sie. Auch in Sozialen Medien werde schnell auf dem Display hin- und her gewischt. „Und dann steht da auf einmal vier Stunden die gleiche Lehrkraft, und die kann nicht weggewischt werden.“

Erhöhter Medienkonsum zeige einen Zusammenhang mit Konzentrationsstörungen, Sprachentwicklungsstörungen, Hyperaktivität, Störungen im Sozialverhalten und Übergewicht.

Gewicht und Sport: Viele untersuchte Kinder übergewichtig oder fettleibig

Zehn Prozent der untersuchten Kinder aus Twistringen haben Übergewicht, weitere neun Prozent sind laut ihrem Body-Mass-Index (BMI) adipös, also fettleibig.

Auch hier sehen die Zahlen auf Landkreisebene etwas besser aus (sieben Prozent Übergewicht, fünf Prozent adipös). Im Vergleich zu Untersuchungen vor der Corona-Pandemie ist der Anteil übergewichtiger Kinder gestiegen.

Mehr als 80 Prozent der Kinder können nicht schwimmen, sowohl auf Stadt- als auch auf Landkreisebene. Aber: Von allen im Landkreis untersuchten Kindern besuchen zumindest zwölf Prozent einen Schwimmkurs, in Twistringen sind es nur vier Prozent.

Können den Stift nicht korrekt halten: zunehmend Probleme in der Motorik

Zur Untersuchung der Motorik haben Kinder bei den Schuleingangsuntersuchungen früher einen Hampelmann gemacht. Inzwischen haben so viele Kinder motorische Schwierigkeiten, dass die Aufgabe angepasst wurde. Jetzt müssen sie nur noch hüpfen. Selbst das schaffen längst nicht mehr alle Sprösslinge: Mehr als ein Viertel der Kinder im Landkreis zeigt Auffälligkeiten in der Körperkoordination oder ist bereits in Behandlung.

Auch bei der Feinmotorik bringen die Schuleingangsuntersuchungen Defizite ans Licht. Im Landkreis zeigt jedes dritte Kind Schwierigkeiten in diesem Bereich, in Twistringen ist es fast jedes zweite. „Diese Kinder können einen Stift nicht korrekt führen und/oder halten und können keine einfachen Formen nachzeichnen“, hieß es dazu in der Präsentation bei der Auftaktveranstaltung zum Netzwerk Frühe Hilfen. Elke Schneider verdeutlichte: „Diese Kinder kommen in die Schule und sollen schreiben. Die müssen erst einmal lernen, einen Stift zu halten.“

Sprachauffälligkeiten: Stammeln, Lispeln, Stottern

Schreiben und Lesen – das wird in der Schule auf Deutsch gelehrt. Bei den Schuleingangsuntersuchungen hat sich gezeigt: Nur 57 Prozent der Twistringer Jungen und Mädchen (72 Prozent Landkreis) im Vorschulalter sind mit Deutsch als Familiensprache aufgewachsen – und im Schnitt können sich weniger als die Hälfte der Kinder mit Deutsch als Zweitsprache ausreichend verständigen.

Bezüglich medizinischer Sprachauffälligkeiten – zum Beispiel unvollständige Sätze, Stammeln, Lispeln, Stottern, oder Poltern – zeigt in Twistringen fast jedes zweite Kind Auffälligkeiten.

Zahngesundheit: Fast jedes sechste Kind im Landkreis Diepholz hat sichtbar Karies

Zum Schuljahr 2021/2022 waren die Untersuchungen der Zahngesundheit angesichts der Coronapandemie nur eingeschränkt möglich. Aber auch schon bei einem oberflächlicheren Blick hat sich gezeigt: Fast jedes sechste Kind im Landkreis Diepholz hat sichtbar Karies, in Twistringen ist es statistisch sogar jedes fünfte.

Impfungen: 74 Prozent der Kinder vollständig geimpft

Gerade zu Coronazeiten kochten Diskussionen um Impfungen hoch. Insgesamt wurden Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen wieder vermehrt in Anspruch genommen, positiv wirkte sich offenbar das Masernschutzgesetz aus. In Twistringen waren 74 Prozent der Kinder vollständig geimpft, im Landkreis 68 Prozent.

Schuleingangsuntersuchungen im Landkreis Diepholz: Ein Drittel der Kinder verhaltensauffällig

Fast ein Drittel der im Landkreis untersuchten Kinder hat Verhaltensauffälligkeiten bei den Schuleingangsuntersuchungen gezeigt, zum Beispiel Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen, Störung des Sozialverhaltens, Trennungsangst und Bindungsstörungen. Denkbar ist auch hier ein Zusammenhang mit der Coronapandemie und den Lockdowns.

Was tun?

Bei der Auftaktveranstaltung zum Netzwerk Frühe Hilfen wurde außerdem deutlich: Die Kapazitäten in Kitas und Schulen, die die Probleme auffangen, sind jetzt schon ausgereizt.Dagmar Beuke-Pölking, die auch als Vertreterin der Kitas im Stadtrat sitzt, berichtete, dass mehr als die Hälfte der Kinder einen Unterstützungsbedarf hätte, das Land Niedersachsen aber immer weniger Zuwendungen im Zusammenhang mit der Richtlinie Teilhabe und Zusammenhalt gewähre. Grünen-Ratsfrau Sylvia Holste-Hagen führte außerdem an, dass am Schulzentrum Förderlehrer fehlen würden.