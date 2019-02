Schule hat Vorrang - was im Weg steht, kommt weg

Twistringen - Von Theo Wilke. Wenn es nach der Mehrheit im Twistringer Ratsausschuss für Bau, Ordnung, Feuerwehr und Umwelt geht, wird das umstrittene Grohe-Haus mit der Stadtbild prägenden Fassade an der Bahnhofstraße abgerissen. Im Zuge der Beratungen zur Erweiterung und zum Umbau der Grundschule am Markt stand Udo Helms (FWG) mit seiner Meinung nicht allein da: „Wenn Gebäude im Weg stehen, kommen sie weg. Die Schule hat Vorrang.“ Neben den Häusern Piening und Korfmacher müsse auch das „Töpferhaus“ (Grohe) verschwinden.

Unter dem Vorsitz von Manfred Rickers (CDU) fiel die Beschlussempfehlung an den Rat mit sechs Ja- zu drei Neinstimmen deutlich aus. Die Bündnisgrünen Sylvia Holste-Hagen und Hermann Niederwestberg sowie Marion Urbanski (Die Linke) lehnten ab. Sie sehen immer noch eine Chance, die schon viel diskutierte Grohe-Fassade zu retten und in den Vorentwurf zu integrieren. Wie berichtet, hat der Sulinger Planer Bernd Lange diese Forderung aber bereits als unwirtschaftlich bezeichnet. Der erhebliche Aufwand (geschätzte 400 000 Euro Mehrkosten) lohne sich überhaupt nicht.

Für Udo Helms ist der Plan in Ordnung, da „kommen wir auf einen Nenner“. Allerdings möchte die FWG in Sachen Sporthalle an der Bahnhofstraße und in Scharrendorf noch mal diskutieren. Helms plädiert wiederholt für eine größere Sporthalle an der Hohen Straße. Dann könne die Stadt gut 700 000 Euro Investitionskosten einsparen. Die im Haushalt veranschlagten Summen sollten mit einem Sperrvermerk versehen werden.

Niederwestberg kritisierte, dass bereits Geld im Etat berücksichtigt worden sei, obwohl es noch keine Entscheidung zu den Sporthallen gebe. Da musste ihn aber Fachbereichsleiter Carsten Werft korrigieren: Der Stadtrat habe bereits den Bau von jeweils einer Sporthalle an der Bahnhofstraße und in Scharrendorf beschlossen. Wegen beantragter Fördergelder müssten auch Ansätze im Haushalt stehen.

Auf den Einwand des Grünen-Sprechers, der Entwurf zur Grundschule sollte wenigstens noch in einer gemeinsamen Sitzung der Fachausschüsse beraten und dem Planer „neue Denkaufgaben mitgegeben“ werden, meinte Werft: Der erste Entwurf sei vor gut zwei Wochen öffentlich vorgestellt und erläutert worden. Auf dieser Grundlage werde nun alles im Detail noch besprochen. Nichts sei bislang endgültig beschlossen worden.

Nach der Abstimmung über den Abriss des Grohe-Hauses lehnte der Ausschuss bei zwei Ja-Stimmen den Antrag von Hermann Niederwestberg ab, im Beschlussvorschlag Vorentwurf statt Entwurf zu schreiben. Die Empfehlung an den Rat, den Entwurf weiter zu verfolgen, fiel dann bei einer Enthaltung (Niederwestberg) einmütig aus.

Die Haushaltsansätze für den Bereich Bau und Ordnung wurden am Donnerstag mehrheitlich (6 Ja, 2 Nein, 1 Enthaltung) - empfohlen. Laut Fachbereichsleiter Werft werden die Ortsbudgets aufgestockt - nach dem Vorschlag aus Scharrendorf eine Anhebung um 50 Prozent sowie jeweils einen Euro pro Einwohner zusätzlich. Für die Bürgermeisterwahl braucht die Stadt 5 000 Euro. Weitere 500 städtische Bäume werden kontrolliert. Deshalb wird die Grünanlagenpflege um 6 000 Euro erhöht. In weitere Parkplätze in der Innenstadt und im Bahnhofsumfeld will die Stadt rund 12 000 Euro investieren. Um verrohrte Delme-Abschnitte untersuchen zu können, werden etwa 10 000 Euro benötigt.

Weitere Ansätze: 10 000 Euro für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung, 245 000 Euro für den Bauhof (Ersatz für Unimog und Großflächenrasenmäher), zur Erweiterung der Grundschule 500 000 Euro, in den Folgejahren 1,2 und 1,1 Millionen Euro, für das DGH Marhorst 499 000 Euro (314 300 Euro an Zuschuss).