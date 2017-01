Vorfreude auf das Stadtschützenfest

Natenstedt - Mit Verstärkung im Vorstand kann sich der Schützenverein Natenstedt auf das Stadtschützenfest im neuen Jahr vorbereiten. Jörg Schütte wurde am Wochenende als Beisitzer neu in die Führungsriege gewählt.

Vorsitzender Horst Segelken freute sich über eine gute Beteiligung an der Generalversammlung im Dorfgemeinschafthaus. Highlights des vergangenen Schützenjahrs waren das trotz Regenwetters erfolgreich verlaufene Kreisschützenfest in Natenstedt, der Huntetal-Königstitel für Heinrich Schumann sowie die Einweihung der beiden elektronischen Schießanlagen. Nicht ohne Folgen blieb die geringe Beteiligung an den vereinseigenen Schießwettbewerben: mangels Schützenkönig musste die Republik ausgerufen werden, die Vereinsmeisterschaften werden in diesem Jahr ausgesetzt. An ihre Stelle tritt ein Mannschaftsschießen für Firmen und Clubs (Kegelclubs, Kartenclubs und mehr). Über genaue Einzelheiten wird noch im Frühjahr berichtet.

Die Kassenberichte für den Schützenverein und den Spielmannszug fielen jeweils mit einem Überschuss positiv aus, sodass einer Entlastung der beiden Kassenführerinnen Annette Meyer und Mareike Schoof nichts im Wege stand.

Zur Formsache gerieten die Wahlen. Vorsitzender Horst Segelken wurde ebenso wiedergewählt wie Kassenführerin Annette Meyer sowie Sportleiter und Adjutant Thomas Segelken. Als neuer Beisitzer im Vorstand kann sich Jörg Schütte für höhere Aufgaben empfehlen. Neue Kassenprüfer wurden Lars Brand (Schützenverein) und Birthe Stegmann (Spielmannszug).

Der Höhepunkt für 2017 wird das Stadtschützenfest am 24. Juni sein, zu dem die Schützenvereine aus dem Twistringer Stadtgebiet erwartet werden.

Nadeln und Urkunden werden auf dem Dämmerschoppen am 30. April überreicht.

Ehrungen

Ehrenmitglied im Schützenverein Natenstedt: Karl-Heinz Egbers. Beförderungen: Ulrich Kathmann und Friederike Schütte

Langjährige Mitgliedschaft: Helga Melle, Erika Müller, Brigitte Retzlaff, Lisel Schütte (jeweils 40 Jahre), Heiner Barjenbruch, Helga Barjenbruch, Frank Bostock, Mike Egbers, Heiner Hogeback, Thomas Segelken und Alexander Wolter (jeweils 25 Jahre).