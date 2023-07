Schützenfest in Twistringen: Finn Bavendiek ist neuer Kinderkönig

+ © Yasmin Nölker Gute Stimmung beim Ausmarsch am Sonnabend. © Yasmin Nölker

Der Twistringer Schützenkönig Jörg Schuster und Schützenkönigin Jutta Kramer wurden auf einem Sofa zum Schützen-Festplatz chauffiert.

Twistringen – Das Twistringer Schützenfest begann am Samstag traditionell mit dem Kinderkönigsschießen. Nach einem spannenden Umschießen setzte sich am Ende der 13-jährige Finn Bavendiek durch. Er wird beim Kommers am heutigen Montag die Königskette erhalten. Ein vorverlegter Zapfenstreich mit anschließendem Feuerwerk sowie zwei Festumzüge waren zwei weitere Höhepunkte am Wochenende.

Ermittlung des Kinder-Schützenkönigs

22 Kinder fanden sich am Samstagnachmittag in der Schützenhalle ein, um unter sich den Kinderkönig 2023 zu ermitteln. Darunter vier Mädchen, wobei Suna Beckmann mit 17 Ringen als beste Schützin hervorging. Doch gleich drei Jungs überzeugten mit 20 Ringen. Franz Weßels, Jakob Schütte und Finn Bavendiek gingen somit ins erste Umschießen. Sowohl Jakob als auch Finn schossen erneut 20 Ringe. Ein zweites Stechen, bei dem Finn erneut 20 Ringe vorlegte. Jakob schaffte 19, somit stand Finn als neuer Kinderkönig fest.

+ Der neue Kinderkönig Finn Bavendiek (Bildmitte) mit seinen Kontrahenten sowie den Schießwarten Michael Schütte (links) und Marco Meyer (rechts). © Yasmin Nölker

Der Festumzug der Schützen schlängelt sich durch die Twistringer Straßen

Zur der Zeit füllte sich die Stadtmitte bereits mit Schützen und Zuschauern. Als der erste Festumzug sich auf den Weg zur Königinnenresidenz machte, waren es vor allem die Jungschützen, die mit über 130 Teilnehmern ein beeindruckendes Bild boten. Als Dank für seinen Einsatz für die Jungschützenkompanie erhielt Ralf Siemers überraschend durch Bataillonskommandeur Jens Thiede die Beförderung zum Hauptmann. Christian Meyer, der sich um die Neugestaltung des Schützenfestes enorm verdient gemacht hatte, erhielt die Beförderung zum Fähnrich.

Der Festumzug schlängelte sich durch die Twistringer Straßen, bejubelt von unheimlich vielen Schaulustigen. Ein besonderer Anblick: König Jörg Schuster und Königin Jutta Kramer wurden auf einem Sofa, das auf die Heckklappe eines Feuerwehrfahrzeugs montiert war, zum Festplatz gebracht.

+ Die Feuerwehr chauffierte den stellvertretenden Ortsbrandmeister und König Jörg Schuster mit Königin Jutta Kramer. © Yasmin Nölker

Dort angekommen ging die Party gleich richtig los. Die Musikzüge stellten ihr Können im Biergarten unter Beweis. Sowohl der Spielmannszug als auch das Blasorchester der Feuerwehr Beckeln und nicht zuletzt das Blasorchester und der Musikverein Kiebingen begeisterten die immer mehr werdenden Zuschauer. Um kurz nach 22 Uhr verdunkelt sich der Himmel, sodass der Bataillonskommandeur das Antreten zum Zapfenstreich vorverlegte. Eine gute Entscheidung: kaum war das grandiose Feuerwerk beendet, fielen die ersten dicken Tropfen. Mit einer Riesenparty endete der ersten Schützenfesttag erst in den Morgenstunden.

Da machte sich dann bereits der Spielmannszug auf den Weg zum Großen Wecken. Festgottesdienst und Platzkonzert mit dem Blasorchester sowie dem Musikverein Kiebingen folgten. Bereits um 14.30 Uhr erfolgte das Antreten zum Empfang des Königs Jörg Schuster mit seinem Thron. Beim anschließenden Umzug reihte sich der Spielmannszug Abbenhausen ein. Nach dem Königshalt erreichte der Umzug den Festplatz.

Nach dem Ehrentanz startete sowohl das Kinderschützenfest mit der Katholischen Jugend Twistringen als auch das Medaillenschießen in der Schützenhalle. Mit einem großen Festball endete der zweite Festtag spät in der Nacht.

Am Montag geht es um 9.30 Uhr mit dem Antreten beim Vereinslokal Zur Penne, Katerfrühstück und Königsschießen sowie dem großen Festkommers weiter.