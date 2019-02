Ziegelei Open Air: Nitrogods „dreckig, laut, ungeschliffen“

Nitrogods erinnern mit ihrer Musik an Motörhead.

Twistringen - Von Theo Wilke. „Dreckig, laut und ungeschliffen“ - dieser Ruf eilt ihnen voraus: Die Nitrogods wollen beim Ziegelei Open Air Mitte Juni in Twistringen den Schornstein so richtig zum Glühen bringen. Und die Band Hundred Seventy Split wird für den guten alten Blues-Rock auf der Festivalbühne sorgen. Inzwischen stehen sechs Künstler und Gruppen auf dem Line-up für den 14. und 15. Juni.

Vor mehr als zehn Jahren legten Joe Gooch und Leo Lyons einen Weltklasse-Gig vor dem Schornstein der Ziegelei hin. „Damals noch mit Ten Years After auf dem Reload Festival. Mittlerweile sind die beiden mit Hundred Seventy Split unterwegs und das Reload Festival ist umgezogen, aber den Schornstein, den gibt’s noch!“, schreiben die Freunde der Alten Ziegelei auf ihrer Internetseite.

Mit Damon Sawyer haben Hundred Seventy Split schon drei Alben herausgebracht, „die durch die Bank überzeugen und jedem Fan der guten alten Blues-Rock-Schule das Herz höherschlagen lassen“, heißt es in der Vorankündigung zum Open Air im Sommer an der Grabhorststraße.

Nitrogods: Energie und purer Rock’n’Roll

Die Nitrogods um Sänger Oimel Larcher sowie die Ex-Thunderhead- und Primal-Fear-Musiker Henny Wolter und Klaus Sperling mischen für die Ziegelei-Fans „ein Gebräu zusammen, bei dem Energie, Dynamik und purer Rock’n’Roll regieren.“

Sowohl die Whiskey-getränkte Stimme Oimel Larchers als auch der Sound der Nitrogods erinnern laut Veranstalter zwangsläufig an die legendären Motörhead. Henny Wolter und Klaus Sperling standen auch schon mit Kiss and Status Quo auf der Bühne. Henny spielte außerdem mit Rockgrößen wie Nazareths Dan McCafferty and Lou Gramm von Foreigner.

Passepartout: Deutsch-französischer Hip-Hop

Wer sind aber Passepartout, die am 15. Juni in Twistringen aufschlagen? Auf einen kurzen Nenner gebracht: zwei Sprachen, ein Gefühl. Oder: deutsch-französischer Hip-Hop, dynamische Tanzmusik, ein Kollektiv aus gut gelaunten Schräghängern.

Nicht nur sprachlich seien die sieben Freunde auf mehreren Gleisen unterwegs, auch musikalisch bedienen sie sich an verschiedensten Einflüssen. Auf ihrem Debut-Album „Kiosque“ reist die Band durch das Mississippi-Delta, tanzt Salsa in Cuba, fließt durch den Strom im Atlantik, macht sich die Straßen Frankreichs zu eigen und schlittert knapp an der jamaikanischen Sonne vorbei, um im Weltraum tief zu rollen, heißt es bei den Ziegelei-Freunden. Passepartout bringen eine bunte Tüte aus Rap, Soul, Jazz und Rock’n’Roll mit.

Markuz Walach: Ein Mann mit vielen Talenten

+ Ein Multiinstrumentalist auf der Bühne: Markuz Walach. © Kommodore Johnson Auf dem Line-up steht auch ein außergewöhnlicher Multiinstrumentalist: Markuz Walach wird gelobt für seinen „Boogie-Groove-Sound, der wirklich eine Ausnahmeerscheinung im weiten Bereich des Blues-Kosmos ist.“ Walach reiste nach einigen Band-Erfahrungen allein quer durch Frankreich. Walach spielt alles selbst: Gitarre, Mundharmonika, Schlagzeug. Dies hat er schon bei vielen Gigs in Europa bewiesen.

+ Soeckers kommen aus Münster. © Marco Klahold Aus Münster kommen fünf junge Männer, die sich Soeckers nennen. Sie bringen deutsche Stücke auf die Bühne, britischen Sound und Garagenpop - eben Musik zum Feiern und Tanzen. Offenbar trifft diese Band den Nerv der Zeit. „Und sorgt spielend leicht dafür, dass sich Altrocker und Hausfrau schwelgend in den Armen liegen“, ist das Organisationsteam um Rene Beckmann überzeugt.

Chance für den Nachwuchs in Twistringen

Das Open Air bietet auch wieder dem Nachwuchs eine Chance. Die Gruppe heißt diesmal „Scheiß auf Rotkohl“. Rotkohl sei auf dem Open Air eh noch nie der Renner gewesen, sagen die Ziegelei-Macher und sind sich sicher, dass die Twistringer Jungspunde aus Hubert Kramers Musik-Schmiede im Gegensatz zum winterlichen Gemüse an der Grabhorststraße ziemlich gut ankommen werden.

Die Band (Tom Remmert, Fionn Ebenthal, Urs Beckmann und Johannes Sauer) gibt es seit 2018 und covert sich seitdem durch sämtliche Hits von früher bis heute. Auf dem katholischen Kirchen-Event „Rock die Anna“ in Twistringen konnte sich die junge Rotkohl-Truppe schon beweisen.

Mehr Infos

Tickets gibt es im Vorverkauf im Ziegelei-Web-Shop, bei Autoteile Wessels, Lindenstraße, Twistringen, und im Fahrzeughaus Abeling in Heiligenloh.