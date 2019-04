Auf der Scholle die Sau rauslassen

Alteisenfreunde bereiten Oldtimertreffen an der Alten Ziegelei vor

+ Mit Motorsägen sowie allerlei leichtem und schwerem Gerät bringen die Alteisenfreunde derzeit das Gelände rund um die Alte Ziegelei in Twistringen für das Oldtimer-Trecker-Treffen am 27. und 28. April auf Vordermann. Fotos: Ulf Kaack

Twistringen - Von Ulf Kaack. Mit leichtem und schwerem Gerät waren die Mitglieder der Alteisenfreunde Twistringen-Neubruchhausen am vergangenen Wochenende im Einsatz. Denn das von ihnen organisierte Oldtimertreffen für historische Traktoren auf dem Areal der Alten Ziegelei steht vor der Tür. Wenn am Nachmittag des 26. April die ersten betagten Ackerboliden aus den Häusern Lanz, Fendt, Deutz & Co. anreisen, muss das Gelände picobello in Schuss sein.