Schocknachricht für den Kinoverein - jetzt muss alles schnell gehen

Von: Katharina Schmidt

Wie geht es mit dem Kino weiter? Diese Frage treibt den Verein Lichttheater Twistringen aktuell um. Er kämpft weiter. © Schmidt

Die Ehrenamtlichen des Kinovereins Filmtheater Twistringen stehen vor einer grundlegenden Entscheidung: Wollen sie das Kino selbst übernehmen? Fest steht: Der bisherige Betreiber Holger Glandorf zieht angesichts der aktuellen Preissteigerungen die Reißleine. Für den 23. September lädt der Verein zu einer Mitgliederversammlung ein. Alle Interessierten sind eingeladen.

Twistringen – Die Nachricht kam für die Ehrenamtlichen des Vereins Filmtheater Twistringen völlig überraschend und stellt sie vor eine Kette von Entscheidungen, die sie so nicht erwartet hatten: Kinobetreiber Holger Glandorf hat angekündigt, dass „eine aktive Mitwirkung, wie ursprünglich geplant, durch die Filmpalast Glandorf GmbH in direkter Verbindung mit dem neu gegründeten Verein leider nicht mehr möglich sein wird.“ Dies begründet er mit den gestiegenen Preisen für Waren, Dienstleistungen und Energie.

Jetzt muss alles schnell gehen. Glandorf bietet an, die Kinoausstattung gegen eine „für beide Seiten akzeptable Entschädigung“ dem Verein zur Verfügung zu stellen. Der könnte das Kino dann übernehmen und auf ehrenamtlicher Basis weiterführen. Die Entscheidung muss binnen weniger Tage fallen. Der Pachtvertrag mit dem Besitzer der Immobilie läuft zum 30. September aus und müsste verlängert werden – Glandorf will seinen Namen aber nicht erneut daruntersetzten. Er ist raus.

Mitgliederversammlung am 23. September ab 19 Uhr im Hotel zur Börse

Wird der Verein selbst das Kino pachten? Den Betrieb übernehmen? Diese Fragen werden bei einer Mitgliederversammlung am Freitag, 23. September, ab 19 Uhr im Hotel Zur Börse im Fokus stehen. Der Verein lädt alle Interessierten ein. Wenn das Vorhaben gelingen soll, braucht er weitere Unterstützter. So viel steht fest.

Die Versammlung ist schon alleine deswegen notwendig, weil die Vereinssatzung einen eigenverantwortlichen Betrieb des Kinos gar nicht vorsieht – bevor der Verein das Ruder übernehmen könnte, müssten die Mitglieder einer Satzungsänderung zustimmen.

Die Ehrenamtlichen vom Filmtheater Twistringen haben für das Kino gekämpft, seitdem im Frühjahr die Nachricht über die geplante Schließung rundging. „Wir werden uns weiter um den Erhalt des Kinos bemühen und geben noch nicht auf“, informiert der Verein in einer Pressemitteilung.

Holger Glandorf traut der Truppe zu, das Kino eigenständig zu betreiben. Der Verein sei in kürzester Zeit auf 90 Mitglieder angewachsen und habe eine gute Basis. Zuletzt sei zum Beispiel bei einer Vorführung im Rahmen der Reihe „Mein erster Kinobesuch“ richtig was los gewesen. „Die machen das super.“ Doch er stellt klar: „Ich muss einfach raus.“

Preissteigerungen: „Das ist totaler Irrsinn“

Das Risiko sei angesichts der enorm gestiegenen Preise für ihn als Unternehmer zu hoch. Der Projektor verbrauche Strom, ebenso die Außenbeleuchtung. Getränke müssten gekühlt, der Saal geheizt werden. Er erörtert den Preisanstieg am Beispiel seines großen Filmpalastes in Nienburg: Statt 2000 Euro Nebenkosten monatlich müsste er bei den derzeitigen Preisen rechnerisch – angekündigte Hilfsprogramme der Bundesregierung und bestehende Verträge außer Acht gelassen – 20 000 pro Monat zahlen. Das Zehnfache. „Das ist totaler Irrsinn“, sagt Glandorf.

Mit seinen Standorten in Nienburg und Sulingen habe er in der aktuellen Lage schon einiges um die Ohren. Er verdeutlicht, dass es da für ihn nicht noch möglich sei, Zeit, Energie oder sogar Geld in das Kino in Twistringen zu stecken. „Ich lasse den Verein jetzt auch nicht im Regen stehen, und die stehen dann da am 1. Oktober und wissen nicht, wie der Projektor angeht“, sichert er zu.

Ob ab dem 1. Oktober schon wieder Filme zu sehen sein werden, ist noch unklar. Die Filmpalast Glandorf GmbH hat nach derzeitigem Stand alle Veranstaltungen ab dem 18. September aus dem Programm genommen.

Der Vorstand sei von den aktuellen Entwicklungen sehr getroffen, heißt es in einer Pressemitteilung des Kinovereins. Die Aktionen in der jüngsten Vergangenheit seien sehr gut angenommen worden, und es habe eine deutliche Steigerung der Besucherzahlen verzeichnet werden können.

Die Uhr tickt: Entscheidung über die Zukunft des Kinos in Twistringen

„Wir haben so viele positive Rückmeldungen erhalten und haben einen kontinuierlichen Zuwachs an Mitgliedern. Bis zum Jahresende wurden bereits verschiedene Aktionen geplant und Termine kommuniziert. Aufgrund der Situation können wir diese nun nicht mehr umsetzen. Das ist auch ein Grund, warum wir derzeit prüfen, ob die Möglichkeit besteht, durch einen privaten Investor den Kinobetrieb zu übernehmen, doch die knappe Zeitvorgabe macht diese Aufgabe nicht unbedingt leicht.“

Die Entscheidung von Holger Glandorf habe sie „völlig umgehauen“, sagt der erste Vorsitzende des Kinovereins, Olaf Beuermann, im Telefonat mit der Kreiszeitung. „Jetzt suchen wir fieberhaft nach Lösungen.“ Er könne die unternehmerische Entscheidung „voll und ganz“ verstehen, alles so kurzfristig zu regeln, sei jedoch eine große Herausforderung. Der Verein weiß eigenen Angaben zufolge seit Mitte dieser Woche von der Entscheidung.

Gerade würden sie zum Beispiel nach Wegen suchen, ihre Kasse zu füllen, um das Inventar zu bezahlen, führt Beuermann aus. „Wir sind dran. Ich bin optimistisch, dass wir das hinkriegen.“