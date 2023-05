Schlimmer Verdacht in Twistringen: Mutter tötet offenbar ihr eigenes Kind

Von: Marvin Köhnken

In Twistringen wurde am Mittwoch ein totes Kleinkind gefunden. Die Polizei verdächtigt die Mutter als Täterin. © dpa

Eine Mutter hat nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Mittwoch in Twistringen ihr zweijähriges Kind getötet.

Twistringen – Eine Mutter hat am Mittwoch, 17. Mai, offenbar ihr zweijähriges Kind getötet. Über die Todesumstände und die Hintergründe der Tat in Twistringen lagen am Mittwochabend noch keine Informationen vor, teilte Pressesprecher Thomas Gissing mit.

Die Mutter wurde festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle nach Diepholz gebracht, schreibt der Beamte. Der Kriminaldienst der Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen und ist zur Spurensicherung am Tatort aufgebrochen.

Rettungsdienst und Polizei finden totes Kleinkind in Twistringen

Rettungsdienst und Polizei wurden am Mittwoch gegen 15.30 Uhr laut Gissing zu einem Notfall mit dem Stichwort „Lebloses Kind“ nach Twistringen gerufen. An der Anschrift angekommen, fanden die Einsatzkräfte demnach das offensichtlich leblose Kind und dessen 38-jährige Mutter vor.

Alle Rettungsversuche seien erfolglos gewesen, der Notarzt konnte laut der Meldung nur noch den Tod des Kindes feststellen. Die Angehörigen wurden auf Wunsch von Seelsorgern betreut. Auch die Einsatzkräfte wurden zur Nachbereitung von Seelsorgern betreut.