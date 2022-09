Am 10. und 11. September: Aussteller-Event im Garten Bellersen

Von: Katharina Schmidt

Laden in den Garten Bellersen ein: Maike Schwehr mit Mica und Heinrich Bellersen. © Schmidt

Das nächste Event im Garten Bellersen steht an: Am 10. und 11. September haben Besucher von 10 bis 18 Uhr die Möglichkeit, durch den 5800 Quadratmeter großen Garten zu schlendern und zwischendurch an Ständen verschiedener Aussteller zu stöbern.

Twistringen - Im vergangenen Jahr gab es bereits ein ähnliches Ausstellerevent, die Hortensia. Die Hortensia war ein voller Erfolg: Laut Maike Schwehr, die die Aktionstage im Garten zusammen mit ihrem Mann Fabian Schwehr organisiert, kamen an den zwei Tagen insgesamt mehr als 1000 Besucher. „In diesem Jahr wollen wir uns nicht nur auf Hortensien fokussieren“, erklärt sie.

Neun Aussteller haben bereits zugesagt, mehr als doppelt so viele als bei der Hortensia. Sie bieten unter anderem selbstgemachte Deko an, Schmuck, Gestricktes – und natürlich Pflanzen! Auch solche, die man sonst vielleicht nicht so oft sieht. Die Stände sollen sich im Gegensatz zur Hortensia im vergangenen Jahr über den Garten verteilen, damit es sich nicht an einer Stelle staut. Nichtsdestotrotz bleiben Teile des Gartens mit all seinen Wasserspielen, Mosaiken, Gängen, Winkeln, Kunstobjekten und der Blütenpracht unberührt.

Flammlachs, Nackensteakbrötchen und mehr

Eine Fotografin bietet an, vor der Gartenkulisse spontan Familienfotos zu machen. Auch für Essen und Trinken ist gesorgt: Es gibt Flammlachs, Nackensteakbrötchen, Bratwurst und verschiedene Getränke. Der Eintritt zum Ausstellerevent kostet für alle ab zwölf Jahren fünf Euro, jüngere Gäste zahlen nichts.

Nach der durch die Coronaeinschränkungen geprägten Zeit blüht das Leben im Garten Bellersen also wieder richtig auf. Endlich können auch wieder die Busse mit Besuchergruppen kommen. „Wir haben fast täglich Kaffeetafeln“, erzählt Maike Schwehr. Außerdem gebe es in dieser Saison 17 Hochzeiten im Garten Bellersen.

Die Saison im Garten Bellersen geht noch bis Anfang Oktober

Der Garten ist jeden Tag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Saison endet am 2. Oktober mit dem Tag der Regionen – danach geht es in die Winterpause. Wer eine Kaffeetafel in dem kreativ bepflanzten und gestalteten Areal plant, muss sich vorher anmelden, damit die Kuchen bestellt werden können. Es gibt an insgesamt 23 Stellen Sitzgelegenheiten im Garten, der größte Tisch bietet Platz für 20 Personen.

Heinrich Bellersen hat das ganze Areal seit 2000 aufgebaut und ist auch derjenige, der es in Schuss hält – in diesem Sommer heißt das vor allem: Pflanzen bewässern. Bellersen nimmt den Aufwand gelassen: „Der Vorteil der Trockenheit ist: Es wächst nicht viel Kraut.“

Gut gerüstet gegen das Wetter sind die 30 bis 40 Kakteen, die er vor einer Woche bekommen hat und die teilweise schon 50 Jahre alt sind. „Aber das sind auch alles Pflanzen, die im Winter wieder rein müssen“, merkt Bellersen an. Langweilig dürfte ihm also nicht werden. Und ihm kommen immer wieder neue Ideen. „Im Garten wird sich nochmal einiges ändern“, deutet er an.

Anfahrt: Der Garten Bellersen liegt am Mörsener Kirchweg in Mörsen, Ecke Dorfstraße.